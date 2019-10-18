【專訪】雷同二友出道9年曾為TWINS寫歌　為保獨立思考行Indie路

不知道大家對「文青」的印象是怎樣？膚淺如筆者，感覺文青都是不發一言，坐在斜陽角落讀着詩集，或是思考着艱深的人生哲理。但聽過「雷同二友」的謝芊彤、謝芊蕾笑笑鬧鬧地分享創作故事，便先打破對文青多愁善感的既定印象。筆者與兩位女孩年紀相若，所以大感好奇，因為她們能寫出在流行樂壇中大熱的歌曲，耳熟能詳如陳慧琳《做自己的太陽》、TWINS《我們之間》、吳雨霏《告白》，但自己的作品卻一直被定義為較小眾的獨立音樂，到底讓她們堅持游走在「流行」與「獨立」之間的是甚麼？簽唱片公司後，創作上又會否受限，不能暢所欲言？ 攝影：陳志嵐

簽約前VS簽約後 Sunny@SupperMoment教識佢哋嘅一件事

一向感覺行先的雷同二友笑言自己「好拖得」，從前可能隔兩年才有新作品正式面世，簽進唱片公司後，才推出新EP《Metabolism》，便緊接在壽臣劇院舉辦音樂會，瞬間進化成「速度型」歌手！然而，活躍度增加不限於行程，經高人指點後，平日習慣「企定定」唱歌的她們，亦慢慢學到如何把單向性的表演變成張力更深的演出：「Sunny真係一個天生表演者，佢成日都會睇完我哋表演，再教我哋點樣運用舞台去令大家更投入、同埋點樣用互動去呈現想表達嘅嘢出嚟。」

歌迷或許從新EP中聽到與過不同的雷同二友，她們坦言這些音樂類型或風格都是夢寐以求，但從前受限於編曲能力，未能把腦海中音符化作大家明白旋律：「最主要嘅例子就係《惡夢》，呢首歌寫咗好耐，係一首好大器嘅歌，但以我嘅編曲能力呈現唔到，但我哋監制阿Bert完全做到我要嘅感覺！」造出一首如願的作品，就如擠出萬年粉刺一般，實在有難以言喻的痛快。但需要犧牲創作的自由度嗎？芊彤不經思索便回答：「創作嘅時候係自由嘅，同時都係自己情緒嘅出口，畀自己去釐清諗法嘅過程。」在旁的經理人也笑言：「我諗我哋都冇畀咩限制佢哋。」

簽約公司後，樂迷亦能看見更多面貌的「雷同二友」。（陳志嵐攝）

寫歌先療癒自己 送別爺爺唱《八芭啦笨爸》感奇妙

觸發創作靈感可能是一個人、一些事，而聽眾從歌曲得到的可能是認同的理解、或者情緒的釋懷。對於芊彤來說，寫歌的原因很純粹：「一定係將自己擺喺第一位，肯定係療癒咗自己先，人哋先可以收到個信息，所以對自己作品誠實係好緊要。」有時作品的能量會比你想像的更大，芊彤寫《八芭啦笨爸》時想像身處幻想世界，歌曲就如魔法一般，哼唱時能放鬆緊繃心情。意想不到的是，這首歌在送別爺爺時給予她們未曾想像的平靜：「喺爺爺臨離世嘅時候，我哋就係唱住呢首歌去送別佢，佢畀到好大嘅安慰、同令我哋感覺到好平安，係一種從來冇諗過喺親人離世時會有嘅感覺，都係一個音樂諗唔到會有嘅奇妙作用。」

而《等多一天》則是希望讓存有輕生念頭的人能給自己多一天時間，雖沒有正能量滿瀉的鼓勵，暖暖的聲音就如一個擁抱。芊蕾指很多時都不知道對於別人來說，自己的作品是怎樣的存在：「佢哋有時會inbox我，真係有人同我哋講，呢首歌令佢等多咗一日，真係估唔到會有一個咁嘅作用，因為寫歌嘅時候都冇諗到咁遠！」

每首創作都需要對自己誠實，才能療癒自己，感動別人。（陳志嵐攝）

曾寫TWINS《我們之間》 喜歡獨立思考堅守獨立音樂

流行音樂與獨立音樂的服眾群人數相差百倍，既然芊彤熟知流行歌的要求，亦曾為陳慧琳、TWINS及吳雨霏等歌手寫歌，仍然堅持於獨立音樂的創作，原來只因她們的個人喜好：「我哋鍾意聽或者鍾意嘅人都係比較思想獨立嘅，所以聽好多都係indie嘢，而且想呈現嘅音樂都唔係主流嘅想法。」正如《等多一天》的歌詞中，她們唱到「接受我是我，掙脫強加的目光」便可見不願隨波逐流的態度。

接着她們分享喜愛的indie音樂時，如數家珍地介紹了台灣的柯泯薰、Crispy樂團、張懸，在說到日本的電子組合「macaroom」時，芊蕾說罷又邊懷疑自己邊下定論：「其實（mararoom的歌）Melody都易上口嘅，咁個view數又唔係好高，所以都indie嘅！」

「我哋鍾意聽或者鍾意嘅人都係比較思想獨立嘅！」（陳志嵐攝）

結語：獨立音樂都可以「零距離」 雷同二友貼地作品值得一聽

一般大眾都會把獨立歌手和文青畫上等號，把他們視作遙不可及的存在。但其實亦可貼地如雷同二友，她們的創作原因可以很簡單，吃太多宵夜而熱氣後，便寫了《飛滋之歌》；芊蕾在旅行時天馬行空的畫作中，靈感乍現而創作的《石敢當》（仍未推出）。一個工業的生態正因其多樣化，有不同創意互相碰撞才能百花齊放，台灣的金曲獎亦有為樂團特別設立的獎項，除了鼓勵音樂人繼續不吝嗇創作外，亦能讓樂迷注意到更多不同類型的音樂。如果你曾抱怨香港樂壇太過「獨孤一味」，也許可以從雷同二友入手，聆聽更多不一樣的音樂。

沖繩旅行時，芊蕾見到當地有很多可愛的「石敢當」後，便把它們都畫在明信片上，後來更寫成歌。（陳志嵐攝）