HEYO 11月領銜開唱麥花臣　推演唱會同名新歌《修正檔》嘉賓有JB

Heyo（霍嘉豪）在2013年自資推出首張混音帶（Mixtape）《嬉怒的維度》作出道大碟，至今一直致力於音樂創作。除了個人作品，曾與側田、衛詩、Kolor及Nowhere Boys合作，更在《狂舞派》以本名Heyo軋一角。出道六年，他終於在11月12日麥花臣開首個作品展 - 《修正檔》大會，並邀請到其他HIP HOP歌手作嘉賓，包括JB、Matt Force、Raw Track等。是次演唱會門票只分$580企位及$480坐位，門票現已公開發售。

是次為HEYO出道六年來首次開騷。（資料圖片）

演唱會門票於「TickCats」發售，接受各大信用卡及支付寶付款。成功購票後，歌迷會收到內含「電子門票」的電郵，演出當天可憑打印門票或QR Code入場。

灰色為已出售座位。（TickCats截圖）

另外，Heyo同時推出與演唱會同名歌曲《修正檔》，歌詞話鋒大膽犀利，直截了當對近日社會運動作出評論，IG帖文更有「#存檔死清光」標籤，讓歌迷留言大呼：「勁到癲」、「等咗好久」及「香港Hip Hop詩人！！終於有新歌了！」。其實，「存檔死清光」出處自一位「旺角阿伯」，後再被知名遊戲直播主達哥（林慧韡）發揚光大，他在直播《Dead Rising》時不幸「死Save」（存檔損毀而不能載入），被觀眾取笑「存檔死清光！」其後，達哥為了追回遊戲進度更向公司請假，此事亦流傳成一席佳話。