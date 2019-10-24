The Boogie Playboys年尾出實用教學歌　《跳草裙舞》扭到加人工

在本地活躍的「山地搖滾」（Rockabilly）樂團屈指可數，由Felix、YKM、藍調人及Barry所組成的「The Boogie Playboys」便是其一，2014年出道至今共推出了兩張大碟《The Boogie Playboys》及《Playboys Strut》，亦會不定期推出單曲作品。將近年尾，打工仔辛苦了一整年，即使「冇得升職」都想「有得加薪」，偏偏老細總會裝瘋賣傻，這時候便要「扭下計」，亦是The Boogie Playboys新歌《跳草裙舞》。

「跳草裙舞」是一個本土味濃的港式用語，形容以辭職作手段向老細施加壓力，來達到升職加薪等目的。其實從歌名已能參透到「港式山地搖滾」風格的一二，除了輕鬆愉快的編曲和節奏外，歌詞創作加入大量本地用語、社會環境的實況，如《跳草裙帽》的歌名、歌詞中的「白信封（辭職信）要出動」、「由朝早一直做到天黑八九點習慣」、「如唔係做到咁樣難改命數」、「望明日會時來運到」等，聽着或許你會感到似曾相識，因為「歌神」許冠傑的歌如《半斤八兩》，也是相類近的風格路線。

今次The Boogie Playboys新歌Cover與設計師Ricky Leung合作。（The Boogie Playboys Instagram圖）