Super Junior不負韓流帝王之名新歌極速奪1位　乘勢推特別版專輯

眾樂迷
撰文：
最後更新日期：

有「韓流帝王」之稱的Super Junior在歌迷熱切期待下強勢回歸，新專輯《Time_Slip》的歌曲和MV逐波推出，主打歌《SUPER Clap》推出一周後成功奪得M! COUNTDOWN的1位，讓成員銀赫馬上在Instagram中感謝歌迷：「엠카 1등 시켜줘서 고마워 엘프야💙（感謝ELF們讓我們得到M! COUNTDOWN的1位！）」而官方Instagram帳號亦有分享消息，隨之大批歌迷留下祝福：「추카해（恭喜啊）」、「오빠 우리 꽃길 걷자（哥哥，我們一直走花路吧！）」。「走花路」是韓迷專業用語，帶着祝福的意思，希望對方一切順利，只發生好的事情。

九子私下感情親密，連家人也受影響，好幾位團員的姐姐也結成好閨蜜！（銀赫Instagram圖）

《Time_Slip》為Super Junior的第九張正規專輯，正式發行日更打破團體首日銷售紀錄——17萬7822張銷售額，亦成功擠身歷代韓國專輯首日銷量榜第9名，到第5天時總銷量更突破35萬張。為了紀念團體出道14周年，Super Junior乘勢推出《Time_Slip》特別版本專輯《TIMELINE》，歌單雖然一樣，但內容則特別收錄了《SUPER Clap》和《I Think I》的MV拍攝現場照片，今天開始進行預購，相信能再次得到亮眼成績！

《Time_Slip》特別版專利《TIMELINE》特別收錄了兩首歌曲的MV拍攝現場照片。（Super Junior Instagramuper Junior Instagram圖）

+7
+6
+5
即聽Super Junior 《M! COUNTDOWN 》1位新歌《SUPER Clap》！
鄭秀文情深義重送別第一任助手　感慨聚散有時情常在
【馬浚偉演唱會】入行26年首開個唱　陳志雲現身爆金句：光復樂壇
The Boogie Playboys年尾出實用教學歌　《跳草裙舞》扭到加人工
菊梓喬個人演唱會後神隱近兩個月　其實一直忙住準備呢件事？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。