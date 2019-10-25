Super Junior不負韓流帝王之名新歌極速奪1位　乘勢推特別版專輯

有「韓流帝王」之稱的Super Junior在歌迷熱切期待下強勢回歸，新專輯《Time_Slip》的歌曲和MV逐波推出，主打歌《SUPER Clap》推出一周後成功奪得M! COUNTDOWN的1位，讓成員銀赫馬上在Instagram中感謝歌迷：「엠카 1등 시켜줘서 고마워 엘프야💙（感謝ELF們讓我們得到M! COUNTDOWN的1位！）」而官方Instagram帳號亦有分享消息，隨之大批歌迷留下祝福：「추카해（恭喜啊）」、「오빠 우리 꽃길 걷자（哥哥，我們一直走花路吧！）」。「走花路」是韓迷專業用語，帶着祝福的意思，希望對方一切順利，只發生好的事情。

九子私下感情親密，連家人也受影響，好幾位團員的姐姐也結成好閨蜜！（銀赫Instagram圖）

《Time_Slip》為Super Junior的第九張正規專輯，正式發行日更打破團體首日銷售紀錄——17萬7822張銷售額，亦成功擠身歷代韓國專輯首日銷量榜第9名，到第5天時總銷量更突破35萬張。為了紀念團體出道14周年，Super Junior乘勢推出《Time_Slip》特別版本專輯《TIMELINE》，歌單雖然一樣，但內容則特別收錄了《SUPER Clap》和《I Think I》的MV拍攝現場照片，今天開始進行預購，相信能再次得到亮眼成績！

《Time_Slip》特別版專利《TIMELINE》特別收錄了兩首歌曲的MV拍攝現場照片。（Super Junior Instagramuper Junior Instagram圖）

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