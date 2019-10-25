【馬浚偉演唱會】入行26年首開個唱　陳志雲現身爆金句：光復樂壇

馬浚偉昨晚（24日）於演藝學院舉行入行26年首個個唱《Dream Big馬浚偉演唱會2019》，陳志雲現身擔任嘉賓兼大爆金句：「你keep住出碟係咪要『光復樂壇，時代革命』咁呀？」又帶大家嗌口號「馬浚偉加油」，全場氣氛熱烈。 攝影：梁碧玲

馬浚偉在Live Band伴奏下唱出爽快有勁的《這刻向你衝》打頭陣，接連唱出《重視你》、《你是我的日與夜》、《請你留步》、《3’07”》，不時走到台邊與觀眾打招呼，非常親民。演唱會部份星期六、日的場次改期，他向觀眾說：「本身有諗過成個演唱會延期，但係近日大家心情可能都比較忐忑、不安、唔開心，正正係因為咁我唔想改期，想同大家近距離唱歌傾偈，o氹下大家開心！」

馬浚偉昨晚舉行入行26年首個個人演唱會，獻唱連串劇集主題曲勾起觀眾回憶。（梁碧玲攝）

大眾都是從劇集認識馬浚偉，而他亦主唱了不少劇集主題曲，所以他為觀眾送上「放題」，包括大家耳熟能詳的「如夢初醒」（《心竅》劇集《蒲松齡》主題曲）、《洛神》的《水中仙》及《鹿鼎記》的《頭頂一片天》等等，又唱出兒童節目《放學ICU》的主題曲。一聽當堂回憶返晒嚟。在劇中他常演正氣角色，他笑言：「都唔知點解拍親劇都係俾人陷害，《洛神》同《鐵血保鑣》都係，同埋我成日演啲乖嘅角色，其實成日都想曳啲，有啲嘢唔可以睇樣嘅，嚟緊會開套喜劇（電影）會做賤精！」過場片段盤點了馬浚偉過往的古裝造型，當中他說起自己如何開始「清朝人生活」：「當時添哥（李添勝）話『你睇下你個樣成個清朝人咁，唔信你搵啲書嚟睇下』，跟住珍姐（曾勵珍）摸下我個後尾枕話『凸出嚟㗎喎，呢個咪皇帝枕囉，你做硬皇帝㗎喇』，就係咁我就接拍《鹿鼎記》，開始清朝人生活。」

「如夢初醒」被網民惡搞瘋傳，但現場認真聽一次有不同感受。（梁碧玲攝）

馬浚偉邀請到陳志雲擔任嘉賓，外號「志雲大師」的他一出場便大爆金句，他先問馬仔：「乜你暫別TVB咩？我冇睇好耐唔知道呀。同埋點解要咁強調同TVB關係友好嘅？係咪驚好似我咁呀？」此話一出引得全場哭笑不得。志雲大師繼續發功：「你keep住出碟係咪要『光復樂壇，時代革命』咁呀？今時今日係要嗌幾句㗎！馬浚偉！（觀眾嗌「加油」）香港人！（觀眾嗌「加油」）」見馬仔不想談社會事件影響到觀眾情緒，志雲大師打圓場說：「呢啲唔係政治嚟㗎，好啦唔問你嘢喇。」然後兩人合唱粵曲經典《鳳閣恩仇未了情》。

志雲大師現身發功問馬浚偉：「你keep住出碟係咪要『光復樂壇，時代革命』咁呀？」（梁碧玲攝）

馬浚偉又邀請到年屆77歲白淑英「素人」婆婆上台表演，兼教現場觀眾跳舞，全場站起來跟著節奏舞動，這種互動展現了大型場館沒有的可愛之處。到演唱會尾聲，馬浚偉獻唱出道作品《幸運就是遇到你》，以及主題曲《大夢想家》，他又表示：「我知道呢段時間開演唱會對票房會有影響，就算得一個人嚟我都會唱落去！希望今次演唱會可以令大家帶住愉快嘅心情返屋企，我就已經好開心！」

馬浚偉邀請到年屆77歲白淑英「素人」婆婆上台表演。（梁碧玲攝）