【阮兆祥演唱會】即興拉草蜢合唱　飛起蘇志威：新草蜢正式成立

一連三晚的阮兆祥《King of Dreams演唱會》昨日在旺角麥花臣完成首場演出，祥仔不但以紅館規格製作今次演唱會，更把場地變成電台直播室。在商業電台主持《一圈圈》，祥仔在舞台上設立「直播室」，開放給現場觀眾點唱。祥仔表示有人點唱了一首比生日歌更短的歌曲，便是「歡樂今宵再會 各位觀眾晚安」。他又憑歌寄意:「《歡樂今宵》為我帶來好多回憶，包括令我認識到一位三十年嘅紅顏知己，梅小惠，呢首歌送比你。」及後深情唱出古巨基《歡樂今宵》。

祥仔在舞台上再搭出一個「直播室」，即場與樂迷點唱。 (葉兆康攝)

阮兆祥任職電台多年，他表示自己最享受是「黃毛丫頭」的時候：「初入行當時做深夜節目，凌晨2點到6點不停播歌，非常享受。我應該冇講過，其實我好鍾意郭小霖嘅《從不知》，送畀大家。」一曲過後，他又憶述TVB時期：「入咗去幾年，開始拍劇，我記得第一套係《沖天小子》，當時同劇仲有蔡一智、蔡一傑、蘇志威、張智霖。」又唱出同劇主題曲《三分鐘放縱》。怎料唱完一次，觀眾還嫌未夠喉，盛情之下，祥仔即興邀請了蔡一智及蔡一傑上台再合唱一次，他們更笑言：「早知呢個組合咁受歡迎，我哋當年就飛起蘇智威啦!而家我宣佈，新草蜢正式成立！」

即興被祥仔拉上台，蔡一智及蔡一傑笑言早知當年飛起蘇志威成立新草蜢。 (葉兆康攝)

與草蜢熱舞後，祥仔再唱2首快歌，便是《皆大歡喜》時裝及古裝版的主題曲，他又即場多謝家燕姐:「好掛念當時嘅時光，多謝你嘅教導。」同時又不忘答謝《溏心風暴》的監製劉家豪:「呢套劇令到祥仔攞到最佳男配角，有好多親切嘅演員，包括李司棋小姐，你帶畀我好多嘢，時常有一顆少女嘅心，我哋嚟緊又會有合作，大家留意住啦。」又唱出《溏心風暴》主題曲《講不出聲》以及鄭秀文今年新歌《我們都是這樣長大的》。

祥仔又答謝Paco:「多謝佢咁支持祥仔唱歌，揀咗呢首作品做我當年演唱會嘅主題曲，又搵到火火填詞。入面寫嘅全部都係我心聲，好多朋友爭到頭崩額裂，都希望爭做第一。但其實我覺得，做第二已經好好，我已經心滿意足。」語畢，他唱出這首代表自己的《二把》，最後又以羅文作品《月兒彎彎》為演唱會作結。