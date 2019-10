【阮兆祥演唱會】祥仔聽歌口味唔老套！點名Judas年度最佳新人

入行三十年,或許大家未記得阮兆祥出道時,是以歌手身份出現在觀眾眼前,及後加入TVB,演員的喜感令他找到成功之路。透過一連三晚在旺角麥花臣舉行《King of Dreams演唱會》,祥仔希望重新讓粉絲認識到他的歌手身份。追夢,的確無分年齡界限。

或許大家不記得,阮兆祥因歌手身份入行,今晚在麥花臣舉行入行三十週年《King of Dreams演唱會》。 (葉兆康攝)

比起一般的麥花臣演唱會,祥仔的出場方式的確較特別,從後排觀眾席開始設立路軌,邊唱《Feeling Good》邊移動到觀眾席中央,最後登上舞台,不但氣勢十足,從製作上來說也相當高成本。再一連唱出Bee Gees《How Deep is Your Love》及《Rhythm of the Rain》。

麥花臣首次有舞台用上路軌,將祥仔從觀眾席送到上舞台。 (葉兆康攝)

今次演唱會不少細節也可說是紅館規格,一共16人的大樂隊,舞台亦脫離以往麥花臣場館的思維,有track台、又有背景佈置。舞台以外,祥仔的服裝亦相當華麗,由知名設計師陳華國主理,就連鄭秀文紅館演唱會的服裝也是由他包辦,可見祥仔對今次演唱會的認真程度。或許是服裝太豪華,又或是祥仔有點緊張,很快已大汗淋漓,他笑言:「如果我出生喺古代就好啦,咁我就係大汗。」

原來祥仔聽歌的口味絲毫不老套,歌單選上不少近年的大熱作品。 (葉兆康攝)

今次演唱會的歌單,祥仔形容為「Hi-Fi歌單」,簡而言之,便是像發燒碟般翻唱不少經典作品,除了開場的70年代英文歌單,他還選來楊千嬅《飛女正傳》,當中更邀請來組合Senza a cappella以無伴奏合唱方式演譯JW《矛盾一生》及Cookies《心急人上》,照顧不同年代的樂迷。

雖然今次在麥花臣場館舉行個唱,但演唱會中不少細節也是以紅館規格製作。 (葉兆康攝)

無伴奏合唱後,祥仔又以acoustic方式演唱梁詠琪《Today》和木結他版的《活著Viva》,當中為他彈結他的,還有林曉峰的二兒子。祥仔又請出Judas Law與他合唱《紅色跑車》和Rubberband《逆流之歌》的medley,祥仔表示原來Judas與他的相識是來自Busking:「喺我心目中,Judas係本年度最佳新人!」

Judas Law被祥仔點名為本年度的最佳新人。 (葉兆康攝)

一眾圈中好友出席撐場(葉兆康攝)