黃明志新歌《哥抽菸》繼《泰國情歌》再成禁歌：不太了解禁播標準

黃明志日前再次推出新歌《哥抽菸》，在眾多惡搞味濃的作品當中，今次《哥抽菸》的風格算是相對保守，以煙入題，引用網民經典名句：「哥抽的不是煙，而是寂寞」，寫下這首抒情作品，更找來台灣性感網紅謝薇安擔當MV女主角，讓人視線離不開畫面，連黃明志本人也大讚：「這首歌真的好大，女主角真的好聽。」雖然歌曲及MV也完全乎合男樂迷口味，但這首作品卻成為多個地區的禁播作品。

創作鬼才黃明志日前發佈新歌《哥抽菸》，找來火辣網紅謝薇安當女主角，怎料歌曲及MV卻在不同地區也分別被禁。 (網絡圖片)

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《哥抽菸》分別在新加坡、馬來西亞、中國內地、台灣等地的電台及卡啦OK也成為禁播作品，不少人最初以為可能跟女主角的性感演出有關，但黃明志在社交平台上解釋：「我的新歌《哥抽菸》又被電台和KTV禁播了，不是因為女主角胸部太大，也沒有意思不良，那只是一種心情寫照…大家也只能在網路上分享了。其實我不太了解他們禁播的標準，就好像泰國情哥被禁播是因為中文不標準，老實說我覺得那些韓國歌手唱中文更不標準還不是照播，因為我不是OPPA(編按：韓語中哥哥的意思)的關係嗎？但是我是Abang(編按：馬來語中哥哥的意思)啊！」

黃明志表示，自己寫這首作品並沒有不良意識，只是單純的心情分享。 (MV擷圖)

除了《哥抽菸》，就連風格輕鬆的《泰國情歌》也被禁播。提起黃明志的創作，禁播風波著實不少，包括2014年拍攝賀歲電影《猛加拉殺手》被電影發展局提出31點要修正，最後禁播至今年2月才正式在馬來西亞上映；甚至曾因創作《2007大馬觀光年主題曲》及賀歲歌曲《狗一樣》而遭到大馬政府逮捕。不過今次《哥抽菸》在多個地域被禁，可說史無前例。

黃明志又在社交平台上補充：「這首歌被幾個國家禁的點不太一樣，馬來西亞是電台禁播，台灣是KTV禁，新加坡和中國根本連談都沒得談（港澳還沒試）。我只能說網路真的是我這種類型的創作人最好的平台，能讓我分享一些主流以外的東西。如果不爽的朋友，妳可以去看電視，電台，KTV就好了，那裏有很多隨波逐流的作品可以讓你們安心地聽，放心地看。每種心聲，每個作品，每種觀念都有表達的權力，你可以不贊同，但是你不能剝奪他人發表意見/作品的權力。」

黃明志過往亦曾陷入數次禁播風波，甚至遭政府逮捕，有人將此視為言論及創作打壓。 (MV擷圖)

其實今次《哥抽菸》最大的出事原因，大概也是因為涉及香煙的問題，尤其MV內幾乎每個鏡頭也是吸煙。要知道，在台灣方面，由於制定了菸害防治法，其中第9條列明不得以廣播、電視、電影片、錄影物、為宣傳。故此MV便在卡啦OK中被禁播。

而大馬及新加坡政府在今年頭亦訂立了更嚴謹的禁煙令，將合法購買及吸煙的年齡提高，大馬亦在今年正式制定所有餐廳，咖啡店，露天小販中心，路邊攤等地方需要全面禁煙。或許是不想過度宣傳吸煙訊息，故此整首述說吸煙心情的歌曲便因而被禁。