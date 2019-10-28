五月天╳周杰倫限定版《倔強》　一個票價睇兩位天王抵到核爆！

眾樂迷
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五月天日前於上海舉行《Mayday 2019 Just Rock it! “藍｜BLUE”》演唱會，為樂迷送上「周五」限定驚喜，邀請到「哥中之哥」周杰倫擔任嘉賓，阿信與周董兩位「最接近神的男人」同台合唱《倔強》，一個票價能看到兩位天王，簡直是「超值」。

五月天與周杰倫同台合唱，為樂迷送上核彈級驚喜！(MV截圖)

這次限定驚喜版本的《倔強》經過重新改編，加入弦樂作主軸有別於原版，搖滾的味道略為減少，但卻營造出廣闊的空間感，牽動聽眾情緒的能力更強，也可說是帶點「周董味」。以往副歌都會是最激昂的部份，樂器的編排會是最密集，破音電結他彈著Power Chord墊底，Bass與鼓穩住節奏逐步推進；但今次限定版的《倔強》卻運用留白令情緒的起伏更強，副歌第一句抽走所有樂器只剩弦樂，其他樂器在搶拍位再同步出現，先給予聽眾期待與喘息空間，然後有如一記耳光的重擊形成強大的反差，令感覺更「入心」。另外，除了阿信與周董合唱外，怪獸與石頭兩結他手也有Double Lead Solo，可見他們改編的心思，同樣值回票價。

怪獸與石頭的Double Lead結他Solo也是亮點之一。(MV截圖)

帥氣石頭！(MV截圖)

MV入面嘅定格有啲靚到可以做Wallpaper！(點擊放大)(MV截圖)
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