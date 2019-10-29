許廷鏗新碟《拾》尋回最初聲音　邀新人吳林峰合唱新歌《雪糕》

許廷鏗（Alfred）昨晚出席於尖沙咀K11 MUSEA舉行的MOOV優先場活動，與歌迷率先分享即將出爐的專輯《拾》，十首新歌今天已於各大串流平台上架，而實體專輯還需要等等。《拾》為Alfred出道十年的第十張專輯，對他意義非凡：「今次隻碟叫《拾》，係用咗拾回個拾，其實係拾回我一開始鍾意唱歌嗰把聲，喺我哋不斷諗住去進步、去演變把聲嘅時候，就遺忘咗自己開初鍾意唱歌係因為嗰把聲。」

提及到抒發情感時，Alfred在Facebook曾對「價值觀」有感而發，他表示做音樂時會產生不同的想法，甚至會被動搖，而不同創作單位都是我手寫我心，他唱的都與近日想法有關係：「呢隻碟自己都有填詞，入面都有啲嘢想去講，而我講嘢的確冇唱歌咁叻，咁我希望用唱歌、歌曲同一啲內容去連繫大家，咁出碟先有意思，亦都係我仍然繼續出實體碟嘅最大原因。」

新碟《拾》的十首歌已在各大串流平台上架！（梁碧玲攝）

《拾》優先場於戲院舉行，除了可以搶先聽到全碟新歌外，Alfred仲會幫大家簽碟，全場歌迷都十分興奮！「今日我自己都有啲緊張，晏就自己重溫一次嘅時候，聽聽下都喊咗出嚟！」Alfred與歌迷分享，更邀請到新人吳林峰合唱新歌《雪糕》，由吳林峰木結他的伴奏的版本更顯純粹，歌迷都聽得一臉陶醉。Alfred在訪問時透露，新專輯從籌備到完成花了一整年時間：「呢十隻歌係近年自己做得最滿意嘅十首歌，今次做優先場都係想知大家有咩係特別鍾意，希望大家聽完都可以留言同我分享你哋嘅感受！」