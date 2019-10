《魔雪奇緣2》主題曲勢成經典　韓國迪士尼率先揭主唱剪影

動畫電影《魔雪奇緣》(Frozen)在2013年上映時風靡全球,主題曲被翻譯成不同語言,無論大人定小朋友都肯定識唱「Let it go, let it go~~ Can’t hold it back anymore…」,街上也不時看見穿上Elsa冰藍色長裙的女孩,無一不沉醉於魔法的冰雪世界之中。時隔六年,迪士尼終於在下月推出續集《魔雪奇緣2》(Frozen II),除了劇情之外,不少影迷亦相當期待下一首令全世界小朋友都跟住唱的主題神曲!韓國迪士尼公司特別在官方社交媒體中出猜迷Post,附上大家3個提示,讓大家一猜韓文版續集主題曲到底由哪一位女歌手獻聲。

韓國迪士尼在社交媒體出題猜《魔雪奇緣2》主題曲的主唱。(Instagram@disneykorea)

在帖文圖片中,第一個提示為「多才多藝的歌手(다재다능 만능 보컬리스트)」、第二個提示為「值得聆聽的音源強者(믿고 듣는 음원 강자)」及第三個提示為「不會曬黑的皮膚(절대 타지 않을 것 같은 하얀 피부)」。根據以上的三個提示,很多網民都得出最後兩位人選,分別都是最近回歸的太妍和IU,你們又覺得是誰呢?

