【萬聖節】MV史上最大迷思　《Thriller》MJ狼人造型是一場誤會？

在流行音樂史上，如果說Michael Jackson的《Thriller》是最能代表萬聖節的作品，應該沒人會反對。雖然歌曲在1982年11月30日推出，而其經典MV更是在1983年的12月2日才面世，實際上與萬聖節沒什麼關係，但不得不承認，提起這歌曲，樂迷始終會不期然自動聯想起萬聖節。

《Thriller》面世多年，一直被視為邪典MV當中的代表。 (資料圖片)

《Thriller》推出以來，令同名專輯得到多個成就，蟬聯《Billboard》37週冠軍、贏得8項格林美獎項、更打入《健力士世界大全》當中的「歷年最暢銷專輯」。歌曲的成功，很大程度上要歸於其MV，深信大家對《Thriller》長達14分鐘的MV絕不陌生，由電影導演John Landis執導，單計預算已達100萬美元，可說是最早期的微電影，而MV當中那把具代表性的男聲旁白，其實是知名的恐怖片演員Vincent Price，陰森的聲線令歌曲及MV生色不少。

後來Vincent Price為《Thriller》灌錄的完整版旁白被發佈出來

《Thriller》的故事並不複雜，開場講述Michael Jackson駕車到郊外向女友表白，怎料剛好是月圓之夜，MJ搖身一變成為類似「狼人」般的怪物。鏡頭一轉，原來剛才的場景只是電影情節，真正的MJ與女友從電影院回家途中，在墓地附近遇上了喪屍，連MJ也變了其中一份子，然後便開始了經典的「喪屍舞」。放在1983年來看，當年這MV的特技化妝說得上是頂級之作，而MV中MJ亦有兩個怪物造型，包括了「狼人」及「喪屍」。

喪屍造型仍然Michael Jackson多年來不可被取代的經典造型。 (資料圖片)

不過多年以來，原來MV中有件事情可能是大家一直也搞錯了，原來MJ的「狼人」造型的真正身份原來並不是一隻狼人(werewolf) ，而是虎人(were-cat) 。這個造型由七次奧斯卡最佳化妝獎得主Rick Baker為Michael Jackson設計，Rich Baker的首個奧斯卡獎項，正是為John Landis執導的驚慄片《An American Werewolf in London》化妝，當中的狼人特技化妝相當有名。後來Rich Baker在2010年接受訪問時解釋MJ的「虎人」造型：「我們把他變成虎人，是因為我不想再造另一個狼人出來。」

另一經典怪物造型「虎人」，不過多年來也有樂迷把牠誤認為「狼人」。 (資料圖片)