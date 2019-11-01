林二汶花兩年製作新專輯《初音》　一click即睇歌曲背後最深故事

林二汶日前推出第四隻個人大碟《初音》，邀請到黃偉文、林夕、林一峰、6號@RubberBand、藍奕邦、于逸堯、馮穎琪、林家謙等音樂人合作，希望製作出一張全年最佳大碟。這次專輯製作，使二汶完成了一些音樂使命，又認識到一位好朋友，更讓她知道自己並不孤單：「藍奕邦同我講『我好想嚟睇你個騷，因為大家都係戰友！』才讓我驚覺，唔止身邊嘅音樂人，其實成個行業，只要喜歡音樂嘅都係盟友！」然而，《初音》的背後豈止一個故事，以下將會為大家逐一解構每首歌背後的故事！

林二汶近日推出第四張個人大碟《初音》。（Instagram@林二汶）

1. 《解語花》

詞：林一峰 曲：于逸堯 編：Jerald

由哥哥林一峰為二汶親自填詞的《解語花》，背後故事更可追溯至唐潮，因唐明皇曾以「解語花」來形容最愛的女人——楊貴妃，一峰認為家中有一個美麗的「肥妹仔」，便以此為題填了一曲《解語花》。在發布會當天，二汶特別安排第一首歌便播出《解語花》，她笑言很多歌迷希望她能live一次：「冇可能唱到㗎！所以第一首歌就播咗畀你哋聽先！」她解釋歌曲速度快、歌詞又密集，錄音時亦需要逐句錄：「要又好聽又有效果，你當20句，每句錄8次先有一take好，我都唱咗160次，所以我後來唱到真係暈嘅！」雖然如此高難度，但二汶也只花了2個小時便錄好，不過她仍指live絕對是不可能的任務，希望歌迷下次可以和她一人一句「分擔下」！

2. 《愛情是一種法國甜品》

詞：黃偉文 曲：林家謙 編：周錫漢／黃兆銘

林家謙在日本旅行時，在湖邊拍下一張非常浪漫的照片，一對老夫婦牽着手依偎坐在一起。回程飛機時，他把照片重新細看試着尋找靈感，便寫下了《法國甜品》的demo。雖然二汶未有向Wyman交待旋律中細水長流的故事，但在他賦詞後，在原先的甜味中添上了淡淡的苦澀：「你睇到嗰對老人家坐喺度，可以係甜蜜，同時間可能係夕陽。」雖然一段感情能避過生離，卻始終敵不過死別，希望大家都能學會珍惜和祝福。

3. 《守破離》

詞：周耀輝 曲：于逸堯 編：Dipsy Ha

以「人生階段」為主題的《守破離》，活在由人建立而成的社會之中，大家從小便學習由前人約定俗成的規矩。二汶解釋：「你要守住一啲規矩，再破壞一啲規矩，離開佢再創立自己嘅規矩。」看似很深，但其實我們只要活下去，追求進步時，正正就在「守破離」的循環之中。

4. 《超友誼》

詞：林人峰 曲：Cousin Fung 編：Cousin Fung@emp／Edward Chan

《超友誼》讓二汶和6號@RubberBand由點頭之交變成好姊妹，二汶表示能在樂壇認識到好朋友十分幸福，既可以一齊做音樂，又可以盡情傾訴分享，真是「人生得一知己足矣！」

5. 《最後的信仰》

詞：林夕 曲：藍奕邦 編：Jerald

每個人都會受到情緒的困擾，二汶很感激家人對她的信任、包容與愛錫，讓她能以健康心態處理情緒問題。近年來身邊亦有很多朋友受情緒困擾，她明白每個人的經歷有所不同，但她還是想把希望放進歌中：「心入面係有啲天地人哋拎唔走，人生有高有低，有啲嘢唔好放低，唔好放棄！」二汶一直也很想把這個訊息放進音樂，終於在製作今次大碟中扚起心肝，鼓起勇氣與林夕分享想法，最後變成這一首溫暖人心的《最後的信仰》。

6. 《初音》

詞：于逸堯 曲：憑穎琪 編：Perry Lau

與二汶從第一隻Solo作品便合作的Vicky馮穎琪直言，因為過往為二汶寫的《Wanna Be》及《銀髮白》也有得獎，而這些成績更成為寫新歌的壓力，亦曾煩惱「到底寫咩好」。苦思一番後，Vicky便從自己的幻想故事出發：「我鍾意寫啲好深感情嘅嘢，所以呢隻歌係寫，如果喺一個凌晨時間，同一個最鍾意嘅人一齊，但係你唔知第二朝可唔可以同佢繼續一齊嘅感覺。」這首歌的旋律便由此而生，有了曲也要有詞，Vicky與于逸堯分享了創作故事後，于便寫下了一份全曲無一重覆的歌詞：「佢份詞嘅出發點係，如果你永遠都接觸唔到呢個咁鍾意嘅人，只可以用電話或者電腦搵到佢。」二汶的演繹把故事再帶到更深層次，因為她想像那個人只能在電話或電腦留下的痕跡，才能寄予思念。因為于逸堯為某幾句歌詞寫了兩個版本，分別代表着唔同結局，成就了大碟和digital版本。

而有趣的是，二汶透露《初音》採用了粵劇的錄製方法——由樂手跟隨主唱的旋律去伴奏：「Vicky寫咗個旋律，討論完我就用哼嘅方法，跟住情緒一個flow就錄咗demo，之後再拎去布拉格，成個管弦樂園就跟住我個vocal去錄。」二汶真正進行錄音時，她重新聽回demo時發現當時唱得很急促：「因為demo同錄音時間隔咗1年，1年之後嘅我已經唔同咗，係經歷咗一啲好大嘅事，原來做人嘅嘢真係冇一啲經歷真係唔會淡定。」