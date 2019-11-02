創作世界賽艇賽事主題曲　樂隊sp’ACE：香港人嘅堅韌就好似水咁

音樂與體育，雖然看似風馬牛不相及，不過兩者同樣作為文娛活動，放在以旅遊商業為主的香港，或許有人會認為其共通點是經濟貢獻不大。但實際上，不論音樂界還是體育界的朋友也在努力地支撐起整個界別，甚至相互影響，就如近年Supper Moment的《沙燕之歌》及Rubberband的《逆流之旅》，也是為運動電影創作的主題曲，提升大眾對各類體育的關注。 而近日樂隊sp’ACE獲邀為今年11月舉辦的「2019世界海岸賽艇錦標賽」創作主題曲《一起樂與傲》，並於11月3日維多利亞港舉行的閉幕典禮作表演嘉賓。 攝影：陳順禎

樂隊sp'ACE近日獲邀為「2019世界海岸賽艇錦標賽」創作主題曲。 (陳順禎攝)

Sp’ACE笑言，今次的主題曲《一起樂與傲》單單用了20日便完成創作：「最初知道要喺有限時間完成呢個計劃，經理人都有問我哋做唔做到，不過我哋成日都話有信念就一定得。20日完成曲詞編監並唔容易，因為首先我哋要畀幾首作品大會揀，佢哋審批之後我哋再開始填詞錄音，歌詞當中我哋唔希望單純講熱血、熱血、熱血，而係想搵一啲實質嘅例子令大家投入，點樣喺呢個完善嘅港口裡面比賽，呢件盛事點樣代表住世界觀嘅體育精神。當中有一句歌詞：就似水花 遇上衝擊再逼出變化。其實都好代表到香港人一路以嚟嘅特質，好有彈性、變化好快。」

需要在20日內完成作品，他們表示挑戰性十足，不過就如歌詞所言，香港人做事就是充滿彈性。 (陳順禎攝)

近年以體育為題材的音樂作品紛紛得到好成績，就如先前所提的《沙燕之歌》及《逆流之旅》也是口碑之作，在這樣的前題下，又會否令sp’ACE感到壓力，擔心未能超越前者？主音阿Ray笑言：「其實好老實講，當我哋決定要寫呢首歌嘅時候，已經冇乜時間去諗呢樣嘢。同大會研究歌曲風格嘅時候，其實方向非常明確，所以唔係太擔心，反而我哋覺得出嚟嘅效果好貼合體育嘅節奏同力量。同運動員精神一樣，做好自己最重要，唔一定要同其他人比較。」

主音阿Ray表示不會因為有《沙燕之歌》、《逆流之旅》等前作感到壓力，更笑言其實是根本沒時間想太多。 (陳順禎攝)

近年音樂及體育界別也比較難捱，尤其未能得到政策上的大力支持，甚至被諷為「沒有經濟貢獻」，作為音樂人又會否感到灰心？Keyboard手阿健坦言：「唔會灰心，我自己有兩類人特別欣賞，就係音樂人同運動員。有時候會覺得社會普遍缺乏一份堅韌，而喺音樂人同運動員身上，佢哋面對逆境嘅毅力的確可以為自己打氣。」

Keyboard手阿健個性樂觀，他認為香港運動員面對逆境的毅力能鼓舞人心。 (陳順禎攝)

主音周吉佩又道：「香港人嘅適應力好強，雖然近年香港對本地音樂嘅支持未必好足夠，可以話走緊下坡。但即使氣候唔好，大家都會努力喺商業同藝術中間搵出路，好似我哋sp’ACE咁，要食到飯又要堅持夢想，如果可以靠堅毅支持到自己成功嘅一日，呢件事更顯得有價值。8、90年代，唱片業最蓬勃嘅年代，基本上推出任何藝人都會紅，後來唱片業衰退，我哋聽住前輩嘅歌成長，好想喺而家努力做一啲嘢，證明畀大家睇努力會有回報。就好似今次嘅賽艇錦標賽都係同水有關，水其實教識咗我哋好多嘢，成日都話香港人Be Water，其實呢種好似水咁嘅韌力就係香港嘅強大之處。」

主音周吉佩又認為今次賽艇主題亦貼合香港人，因為香港精神就像水一般，充滿韌力。 (陳順禎攝)