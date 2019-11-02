韓國大學生票選頭最喜愛歌手Top5　佢竟然勁過太妍同TWICE？

《韓國大學新聞》（한국댜학신문）近日邀請全國大學生，投票選出社會各類別的最喜愛Top5，包括「最受尊重的韓國人」、「最受尊重的外國人」、「最喜愛的運動員」等，而今天便為大家揭曉「最喜愛的歌手」的Top5榜單！

第五名：TWICE

TWICE近日推出的迷你專輯《Feel Speical》大賣，目前銷量已突破40萬張，更打破了團體的最高銷售紀錄。其實，在專輯甫發行首周已賣出15萬張，成功刷新女團首周銷售紀錄，而專輯同名歌曲《Feel Special》亦在日前衝破YouTube的億次觀看紀錄。

TWICE絕對是大勢女團！（Facebook@TWICE）

+ 3 + 2

第四名：太妍

帶着第二張個人正規專輯《Purpose》回歸的太妍聲勢浩大，在新專輯音源正式公開後，僅花3小時便登上Meon、Genie、FLO、Naver等各大韓國音源榜冠軍，成就「All Kill」。同時首日銷量亦刷新韓國女歌手及女團的最高銷量。在國際音樂市場成績亦相當亮眼，登上21個國家和地區iTunes專輯排行榜的冠軍，特別在美國榜單中僅次於Kanye West，亦是南韓女歌手的最高成績。

太妍終於推出第二張個人正規專輯《Purpose》！（Instagram@太妍）

+ 4 + 3 + 2

第三名：朴孝信

被譽為「抒情歌皇太子」的朴孝信今年未有活躍於音樂活動，只有年頭二次出演綜藝節目《你的歌曲》（너의 노래는），及推出兩首單曲《Goodbye》及《戀人》，但仍無礙人氣，成為今次大學生票選「最愛歡迎歌手」第三位，希望來年朴孝信能推出新歌吧！

朴孝信今天並不活躍於樂壇。（Instagram@parkhyoshin.official）

第二名：BTS防彈少年團

由Jin、SUGA、j-hope、RM、Jimin、V及柾國組成的BTS紅遍亞洲，甚至多次成功衝出國際。在音樂方面，他們曾多次登上Billboard，成功蟬聯「Social 50」78周冠軍，並成為紀錄保持者；在YouTube亦以《Boy with Luv》MV成為全球最快突破1億次觀看次數的歌手，只花了1天13小時。在公益方面，除了參與聯合國兒童基金「LOVE MYSELF」企劃，BTS隊長RM亦曾代表團隊在聯會國兒童基金會發表演講，為此世代的年輕人及兒童發聲，並希望大家都能愛自己的所有模樣，當時RM演講影片在各大社交媒體瘋傳，成為一時熱話。

BTS的人氣席捲全球。（Instagram@BTS）

+ 3 + 2

第一名：IU

近日帶着新專輯《Love Poem》回歸的IU，近年不單單活躍於音樂，演員身份的她也相當受歡迎，曾出演多部電視劇，直至近年的《我的大叔》、《德魯納酒店》更能看到她演技的大躍進。而且，IU視工作人員為家人的態度為人津津樂道，亦十分錫歌迷，不時會為他們製造驚喜。去年IU出道十周年舉辨「10周年韓國FAN MEETING」，有一位歌迷寫信寫下願望，希望IU能出席她學校的校慶活動，但當時因活動結束，IU便答應如果有時間，便出席畢業典禮！一年後，IU暪着學生私下聯絡校方，現身送給學生們一個大驚喜，如此疼歌迷，難怪她能成為大學生最喜愛歌手的第一名呢！

IU最近也帶着最新專輯《Love poem》回歸。（Facebook@IU）