前PRISTIN成員重組HINAPIA再出發　經紀公司無理解散女團有前科？

PRISTIN（프리스틴）為2017年出道的南韓女團，成員有娜榮、Roa、Yuha、銀雨、Rena、潔瓊、Yehana、成娗、施妍及Kyla，當初因有成員來自團體「I.O.I」及選秀節目《PRODUCE 101》，讓團體未出道便先獲得極大關注，甚至繼Red Velvet、I.O.I後，成為第三團出道專輯「初動銷售量」（即自發售日起計的一星期銷量）超過1萬張專輯的團體，更得到Billboard評選「2017年五個最值得期待K-Pop新人」的第一位。PRISTIN出道後的成績亦相當亮眼，曾奪得SMA（首爾歌謠大賞）、MAMA（Mnet亞洲音樂大獎）及AAA（亞洲明星盛典）的新人獎。同年發行第二張迷你專輯《SCHXXL OUT》後，團體歷時超過600天的空白期，已讓歌迷擔心不已，最後經紀公司宣布PRISTIN於今年5月24日正式解散。

PRISTIN突然於今年5月24日解散。（Facebook@PLEDISPRISTIN）

當時PRISTIN經紀公司Pledis表示：「感謝PRISTIN的成員們，雖然以後沒有合約關係，但仍會繼續支持離開公司的成員。」除了潔瓊、Yehana、成娫，其他成員均與公司解約，而Roa、Yuha、銀雨和Rena則在近日傳出好消息，宣布與另一名未公開的成員加入Al Seul Bit娛樂，並於11月以HINAPIA（히나피아）新團體重新出道，讓歌迷都祝福她們成功。

+ 4 + 3 + 2

其實經紀公司Pledis已有前科，因公司欠缺規劃和管理不善下，曾在K-Pop打下一片天的女團After Scool，突然在2015年的舉辦日本演唱會後進入空白期，團體活動完全停擺。後來成員佳恩以練習生身份參加選秀節目《RPODUCE 101》，難過哽咽地直言團體並未解散，但已沒有活動5年，公司亦似乎未有安排團體回歸的打算，當時前成員珠妍亦有在Instagram中為她打氣：「我們的佳恩做得很好！保持第一名直到最後吧！請大家為李佳恩投票！」直至今年7月6日，佳恩亦與Pledis完約離開公司，已After School還未有任何回歸的消息。