王菲出道30周年　天后初入行你不知道的4件事！

一代天后王菲出道30周年，《容易受傷的女人》、《夢中人》、《約定》等金曲唱到街知巷聞。1989年她隻身從北京來港發展，經歷過不被看好，又經歷過合約問題，90年代更說過：「我不喜歡香港，以後也不會回來了。」今天也沒有歌手像她一樣「敢言」，但正是她的性格，堅持自己相信的事，以及她的才華奠定在樂壇無法撼動的地位。

1989年，王菲獲當時任職新藝寶的陳少寶(小寶)的賞識，正式簽約加盟，以粵語專輯《王靖雯》出道。但當時香港唱片公司簽約內地歌手十分罕見，所以不被看好，陳少寶在一次訪問中憶述，曾經有同事因王菲是內地人而不滿，該同事說：「你簽個大陸妹呀？咁以後派歌上台你自己派，我唔會派。」不過，及後王菲以行動及實力證明那些人是錯的。

雖然初出道因為「大陸妹」身份不被看好，但王菲用實力證明自己的價值並成為一代天后。(視覺中國圖片)

話說回來，上文提到王菲於1989年推出同名專輯《王靖雯》出道，到底「王靖雯」還是「王菲」才是她本名呢？答案是王菲。曾有傳聞指，王菲並不喜歡「王靖雯」這個藝名。但當時唱片公司大灑金錢請大師出手以《易經》算出「王靖雯」這個名字，即使王菲本人不喜歡，但她父母沒有反對，最後便簽約以「王靖雯」作藝名出道，到1994年5月推出《Faye Disc》時才改回本名王菲。

王菲？王靖雯？可能年輕一代樂迷會傻傻分不清。(視覺中國圖片)

唔講你唔知，其實王菲都有「百變天后」之稱，點擊回顧以往造型。(按圖放大)(視覺中國圖片)

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王菲予人高冷的感覺，原因是她認真看待音樂，但來到香港卻發現娛樂圈視藝人係搖錢樹，侮辱藝人，所以曾在訪問中表示：「「我不喜歡香港，以後也不會回來了。」1991年陳少寶由新藝寶調任到遠東區工作，沒有再擔任王菲的經理人，而當時的經理人將王菲的合約賣給滾石唱片，導致新藝寶將她雪藏。同年王菲到美國讀書，滾石派人到當地洽談簽約事宜，但王菲當面將合約撕掉，變回自由身重回新藝寶。到1992年，她推出《容易受傷的女人》而爆紅。

除此之外，王菲出道頭幾年已經成績驕人，1989年得叱咤樂壇流行榜生力軍女歌手銅獎、1992年憑《容易受傷的女人》奪得十大中文金曲、1993憑《執迷不悔》奪得十大中文金曲等等。而《執迷不悔》更令王菲在1993年十大中文金曲頒獎禮上，成為唯一一位女歌手獲此殊榮，風頭一時無兩。