《魔雪奇緣2》月尾全球上映　迪士尼提早開估「佢」唱韓版主題曲

迪士尼動畫電影《魔雪奇緣2》（Frozen II）將在本月尾於全球上映，早前韓國迪士尼在官方社交媒體發帖出謎，只提供一張剪影圖片及三個提示，分別為「多才多藝的歌手」、「值得聆聽的音源強者」、「不會曬黑的皮膚」，讓粉絲猜猜到底誰是《魔雪奇緣2》韓版主題曲主唱。根據帖文的留言，最多人的答案為兩位近日回歸的Solo女歌手太妍及IU，原以為要等到電影上映才有解答，想不到迪士尼在出題後一星期便提早開估，揭曉答案便是太妍！

韓版主題曲由太妍主唱！（Instagram@disneykorea）

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雖然太妍主唱的主題曲《Into the Unknown》仍未公開，但迪士尼特別為太妍的樂迷準備了一份禮物——太妍親自簡單介紹歌曲的短片。影片中，太妍先介紹自己為韓文版主題曲的主唱，更可愛的嘗試帶領現場工作人員一起鼓掌，自己卻忍不住尷尬笑：「真的非常高興能演唱這首歌，這首歌表達了Elsa在新冒險中的心情！」同時，太妍亦在自己的Instagram為歌迷宣布好消息，除了歌迷一片期待的聲音，更引出少女時代的秀英和俞利留言：「꺅（OMG！真的太好了！）」、「끼야올（歡呼、好酷喔！）」。