【這樣唱好美】劉品言隔13年唱《櫻花草》　蔡琴：被少女歌感動了

中國影音平台「愛奇藝」的音樂綜藝節目《這樣唱好美》日前開播，節目邀請中港台的女歌手到節目競演，重新演繹三十年代至千禧年間的經典華語歌曲，由張紹剛任主持，蔡琴、謝娜、陳立農等任嘉賓並評分。在第一集節目中，以「演藝組」身份出戰的劉品言（言言）成為焦點，在錄製前的準備時間已被其他年輕參賽者簇擁要求拍照，個個都迷妹上身：「我小時候特別喜歡你！」、「我摸到品言姐姐的手了！」變成拍照打卡熱點的劉品言直呼：「我有一種人型立牌的感覺。」然而，當劉品言在台上唱出曾所屬組合Sweety的《櫻花草》時，便立即勾起全場當年追看台灣偶像劇的青春回憶，也有人感嘆聽歌的時候還是少女，連比較年長的主持人張紹剛也聽出眼淚：「我最喜歡的偶像劇女演員來啦！」

在張紹剛介紹《櫻花草》為華語經典後，劉品言謙虛的解釋：「這樣講非常不好意思，因為我發現在我一起成長的過程當中，其實在Sweety的專輯裏面有一首歌都是大家的回憶！」或許《櫻花草》算不上是樂壇的經典作品，卻是很多90後或千禧後心中的青春，劉品言也感嘆多年後再唱的感覺像是開同學會，和大家一起懷緬過去。

當年劉品言唱《櫻花草》是才18歲！（《櫻花草》MV截圖）

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大部份觀眾和評審都能沉醉於共鳴中，但也有嘉賓是完全抽離的聽歌，那就是知名台灣女歌手蔡琴，她在評語時直言沒有這個共同回憶：「我沒有在你最紅的時候當過你的觀眾，但是我剛才竟然被這種少女的歌曲也感動了！」在歌曲中，她感受到那是屬於Sweety曾經綻放的青春，即使編曲和音樂類型進入了下個時代，但那個時代的年輕人還是能感受到：「那是只有他們才知道的興奮，我非常非常的感動。」

蔡琴指自己也被這首「少女歌」感動了！（《櫻花草》MV截圖）

Sweety在2003年由劉品言和曾之喬組成，二人出道時只有14歲，至今仍是台灣史上最年輕的少女團體，當年曾推出三張專輯《嗨！Sweety》、《17歲不溫柔》和《花言喬語》，而《櫻花草》則收錄於第三張專輯中，為台劇《星蘋果樂園》插曲及《米可，GO！》主題曲。二人亦出演多部經典台劇，如《綠光森林》、《愛情魔髮師》，最後劉品言因決定到巴黎留學而暫停演藝事業，團體單飛不解散，但二人私下仍是經常相約的好姊妹。