【謝安琪演唱會】全面解構個唱歌單　唱Juno歌原來有原因？

謝安琪《kay…isn’t me. Live 2019》在過去的週六完滿結束，作為復出後首個紅館演唱會，今次的演出與過往的「紅館騷」模式相去甚遠，入場觀眾反應兩極，有人認為從美學及製作上也表現出高水準，亦有人認為演出內容過於深奧，並能滿足大眾樂迷需要。而今次演唱會的歌單更成為了樂迷間的激烈討論點，皆因作為謝安琪的個唱，歌單包括了不少麥浚龍的個人作品，如《彳亍》、《雌雄同體》等，反而欠缺了Kay的代表作。不過今次的個唱主題突出，其實每首作品也不是為唱而唱，Kay曾向「01眾樂迷」解釋今次個唱歌單背後的含意，再串連起浦銘心及謝安琪兩個身份，的確首首也合情合理。

謝安琪《kay...isn't me. Live 2019》的最大爭議之處，便是歌單的選擇，Kay曾親身解釋當中的故事脈絡與選曲有何關係。 (葉志明攝)

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這個畫框裝置，其實有著深層意思。 (葉志明攝) 演唱會的開場曲，Kay選擇了一首麥浚龍的舊作《畸》與樂迷見面，她解釋：「其實呢隻歌冇派台，我本身都冇足夠信心去揀呢首作品去做開場，不過就連Juno都好推薦呢首作品去做第一首歌。首先吸引到我嘅係個歌名同我英文名Kay同音，另外我好想透過呢首歌去講，每個人都會有一個畸形嘅角落係連自己都接受唔到，而歌手都係人，歌手都同樣會有呢個好想收埋嘅空間，亦為《kay isn't me》點題，大家認識嘅謝安琪，未必係最完整嘅謝安琪。」而今次演出的主題緊扣「生命」，故此在唱《畸》的期間，同時背景音樂亦配上了Kay的呼吸聲，以代表生命中最基本的聲音。 及後Kay緊接唱出《囍帖街》及《鍾無艷》，其實製作團隊曾考量過這兩首歌曲應否放到最後引爆演唱會的高潮，這是正常紅館騷的思路，不過Kay卻道：「放呢兩首歌喺第一部份，係因為佢哋正正係我嘅起點，最多人認識嘅謝安琪，亦因佢哋開始。所以唱呢兩首歌嘅時候，我整個人鑲喺畫框入面，呢個裝置嘅意思係好似影相咁，呢兩首歌係我人生中嘅一個定格，透過畫框大家會睇到我嘅其中一面，但當我除低呢個畫框唱後面嘅歌，亦正正代表住我嘅人生已經繼續前進。」

依傍在木門旁，謝安琪希望顯露出浦銘心的堅強外，也有柔弱美麗的一面。 (葉志明攝) 進入下一部份，正是謝安琪的另一身份，浦銘心。這一部份，謝安琪透過歌曲，讓樂迷把閱讀浦銘心閱讀得更透徹，Juno在創作角色時表示：「我覺得浦銘心係一個犯罪型嘅人，佢嘅人生同一般人好唔同，冇大家嘅道德包袱，冇傳統儒家思想，敢於同其他人嘅人生軌跡不一樣。佢係咪一個怪人？我覺得係嘅。」謝安琪又補充：「點解我哋要觀眾坐一晚去睇呢個女人嘅故事，因為佢嘅想像空間可以好闊。」 於是這部份，謝安琪先後唱出《人妻的偽術》、《一個女人和浴室》、《沐春風》、《賴床》、《初開》、《藝妓回憶錄》、《呻吟》。這個部份的歌單顯示出浦銘心最女性化的一部份，當中不少作品主題也跟「性」相呼應，Kay道：「一個正常女人可能會幻想嘅事情都係幸福，對未來生活嘅想像。不過浦銘心比較偏一啲，佢鍾意沉醉喺唔同類型嘅愉悅當中，喺兩性關係當中，女性比人感覺通常都係弱勢一面，但浦銘心嘅角色唔同，佢比一般女性強勢，就算佢同董折打交佢都係打贏嗰個，而喺性需求上，佢亦比較直接唔修飾。例如《沐春風》當中，講緊浦銘心有一段時間係冇男性伴侶喺身邊，所以佢選擇去做一啲唔同類型嘅探索，例如嘗試同韋羅莎飾演嘅寒玲有過一段關係，浦銘心唔係同性戀，不過佢唔怕去探索不一樣嘅可能性。例如佢同鄭伊健都有一段緣分，不過未去到上床嘅階段，只係停留喺向對方借火點煙嘅階段，亦代表住佢對唔同男性嘅一份好奇。」而《初開》及《呻吟》來得更直接，述說著浦銘心的初體驗，Kay又詳述：「佢同董折嘅第一次係好大膽，甚至可以話係主導嗰一個。去時鐘酒店過夜嘅時候，佢哋彼此都唔知道對方嘅名字，其實當時董折入房前有攞避孕套，不過浦銘心話唔需要。」說著說著，這兩個虛構人物彷彿被賦予了真正的生命和人生。 在創作這個角色時，Juno與Kay也思考良久，到底怎樣去表現出浦銘心的膽大，其實一個方向，他們決定用性：「你想像一下，如果一個男性角色三妻四妾，出面有外遇，大家唔會覺得好衝擊。但如果係一個女人出去玩，有伴侶嘅時候都出去，大家就會好反感，好多惡名會擺喺佢身上，但浦銘心其實唔在乎，因為佢覺得人生係屬於自己。亦由此帶出，同一件事，男人做就風流，女人做就賤格，其實唔少女性自身都會捆綁住自己。」

在述說完浦銘心的兩性關係後，下一部份的歌單進一步補完了浦銘心的人生。由始至終，浦銘心的身世也相當神秘，到底她的成長經歷是如何？在一個架空的世界裡，他們為浦銘心補完了這樣一段童年：「佢細個開始已經唔係一個嬌嬌女，因為佢細個開始連玩玩具嘅房間都係破爛，而佢玩玩具嘅方式係將個玩具分解，一件一件零件好精細好整齊咁擺出嚟。佢嘅思考模式唔係要破壞件玩具，而係佢好想了解一件事情嘅本質，所以大個咗佢選擇做偵探小說嘅翻譯。」而這部份演唱《成魔之路》、《亥時出世》、《惡搞之物》及《雌雄同體》，全部也是Juno的舊作，因為在廣東歌市場上，這類型的黑暗類作品實在不多，而這幾首正正能反映出浦銘心內心比較與人不同的分別。

來自Juno的暗黑三部曲，述說了浦銘心童年成長的經歷。 (葉志明攝)

在浦銘心的黑暗面後，謝安琪又想帶出浦銘心的光明面作為反差：「其實我好想令樂迷知道，佢曾經係開心過。因為一路以嚟大家睇到嘅浦銘心，都係冇乜甜蜜一面。成長喺坪石邨，抬頭望到至天空都係畀屋邨嘅井字樓宇所限制，所以佢好急不及待想跳出呢個框框，直至17歲佢遇上董折。雖然佢哋嘅愛情故事唔係童話式，不過我喺呢部份嘅選曲，特登揀一啲好少女懷春嘅作品，所以就有《When I fall in love》出現。」為了強化當中的甜蜜感覺，音樂總監更特意把迪士尼的主題音樂放在尾段，營造墮入愛河的甜蜜感。緊接的新歌《生命如胚胎蹦跳無聲》、《一》及《You’re in Love》，全數也是以豐富的管弦樂演奏，並以《哈爾移動城堡》主題曲作結，突出浦銘心生命中最快樂的一段時間。Kay補充：「董折係佢生命中嘅第一個男人，呢件事係好衝擊到佢整個世界，所以亦解釋到，點解佢同董折分開之後，會咁熱衷於探索同其他人嘅關係，因為浦銘心好想搵返嗰份衝擊。」

透過幾首甜蜜作品，謝安琪表示其實浦銘心也曾有過一段幸福甜蜜的回憶。 (葉志明攝)

再下一部份，主題又去到浦銘心與古天樂飾演的藍定凌身上，開首的《我在陽台上看你》其實又是另一首新歌，故事線設定在《困獸‧28》及《暴烈‧34》之間，述說董折每晚下班回家，也會不願上樓，硬要在家門下吸煙，把回家的時間拖長，但其實這一切浦銘心也站在陽台上看在眼內。Kay又透露：「其實觀眾之前一直以為董折同浦銘心只有一個小朋友，但其實設定上佢哋有一仔一女，最初生嗰個係仔，之後28、9歲左右再生多一個女，而婚姻喺當時已經開始轉差，因為浦銘心好想透過呢個小朋友去話畀董折聽，其實我哋嘅未來可以一齊走落去，可惜最後都係事與願違。」演唱會中，在這首新歌後，Kay又唱出《其實寂寞》、《偷情的禮儀》、《(一個男人) 一個女人和浴室》，便是她和古天樂的故事線，忠實樂迷也應該知道內容，這裡不贅。

新歌《我在陽台上看你》，將會述說浦銘心與董折離婚前的一段經歷。 (葉志明攝)