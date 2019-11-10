【信和唱片舖】為救生意各出奇謀　連張敬軒都出招撐本地小店

本地歌手從全盛時期每年出四張專輯，到現在派歌不出碟，加上廣東碟的銷量大不如前，讓唱片舖難以維生，只能另覓出路。如今香港市場韓星當道，「Sky Music」和「Echo CD Centre」為了搶救生意，除了緊貼韓流賣唱片、提供預購外，更出盡法寶增加競爭力。很多人或會覺得韓國樂迷追星大於喜愛音樂之情，但筆者與老闆也不得不佩服南韓政府，在經濟泡沫後大力推動文化產業來振興經濟，至今已成功向國際輸出韓國文化。除了政府政策的主攻外，韓國國民的助攻亦相當重要，他們十分支持本土文化及運動產業，然而港人近年常言「香港人撐香港人」，甚至在「反修例風波」下推動的「黃色經濟圈」又能否重新帶動本地樂壇呢？ 攝影：歐家樂

本地唱片市場K-POP佔一半 韓星出碟為紀念品買半箱碟

從前韓國音樂在本地市場屬於小眾，現已躍升為主流。「陳奕迅最新隻碟賣500幾隻（去年12月至今），Super Junior賣600幾（今年10月初至今），太妍賣1000幾

（今年10月尾至今）。」Sky Music老闆阿威語帶唏噓道：「入行廣東歌係主流，其他東南亞地區都係聽廣東歌學廣東話，但係依家掉轉晒。」而Echo CD Centre老闆David更一語道行內真相：「韓文嘅市場已經係呢行佔咗50%。」本地音樂市場進入新階段，年輕人不再追捧廣東歌手，全都轉會到韓國樂壇。

不要以為年輕人沒有經濟能力，實際上流連信和唱片舖的他們實力堅強，雖然金錢來源無從稽考，但令他們不顧一切抽出鈔票的，就只有一個原因——隨唱片附送的紀念品：「要睇佢哋抽幾多張卡，試過買半箱都有㗎喎！」半箱有多少？David笑言：「都有4、50隻。」更指每逢TWICE、EXO及BTS出碟，一定能看見妹妹們在信和到處撲碟。以一張平裝版唱片售價$120為例，一次過買50隻，即中學生或會以$6000購買同一款唱片，而這並非韓國樂壇的唯一商品。

中學生和年輕人對韓星如數家珍，韓國音樂的市場佔有率早已在本地唱片業達50%。（歐家樂攝）

唱片舖為救生意各出奇謀 親簽、代購、開發手機APP應有盡有

為了帳面上的增長，唱片舖各出奇謀，增加競爭力。David櫃檯後掛滿韓星親筆簽名唱片：「唱片公司肯幫我哋搞就搵唱片公司，唔肯就搵嗰邊啲朋友去搞。」又指不少行家賣韓星周邊商品補貼生意：「CD始終會賣盡，但個星繼續hit，souvenir就有得繼續賣。」就如阿威，店內韓國周邊商品應有盡有，演唱會手燈、卡牌、拼圖等，猶如一個小小的珍藏館：「Souvenir有圖就可以幫你搵，畀埋條link我仲好，我唔洗周圍搵，你又可以快啲收貨。」所有音樂相關產品，兩位老闆都照單全收，David更笑言曾幫忙代訂泰國及印度唱片。

除了令商品類型更多樣化，阿威更希望簡化購買唱片過程，於是便開發了一個提供新碟通知、接受多種網上支付平台付款的手機APP：「唔使下下都嚟門市訂（碟），到貨都有通知！」社會、科技進步，同時帶動唱片小舖轉型，但「樣樣都係錢」的情況下，會否加重經營負擔？「做生意做到都會去做，我哋計過唔係真係好大負擔，可以試嘅我都會試。」擁有APP的唱片舖不多，阿威坦言不怕做開荒牛：「小店好少有人，做一個先鋒又好，做一個開頭都好，唔得就cancel，但run一排順暢有幫忙，呢啲小錢都值得比。」

這些親簽唱片全都是David托唱片公司或朋友幫忙簽到。（歐家樂攝）

同唱片公司坐埋一條船 張敬軒、周慧敏巡舖撐小店

「我哋收到嘅訊息係最貼地，最了解市場需要，所以都會傾下嚟緊可以出啲咩。」阿威形容唱片舖與唱片公司的關係就像「坐埋同一條船」，少一間唱片舖就少了一個賣碟的門口，所以不時也會與唱片公司的市場營銷及推廣部門分享市況：「市場冇咗好耐嘅碟，二手舖都炒到幾千嘅，一定好賣！」舊酒新瓶成本低利潤高，提升音樂質素再推出新唱片，又能滿足樂迷對聲音的要求。

除此之外，歌手出碟到小店巡舖也幫助不少，而阿威舖外的「Sky Music」亦成為他們的留名處，方皓玟、蔣雅文、劉以達都曾「到此一遊」。「年初軒仔都點名巡舖多謝，支持下小店，都係好窩心嘅做法！」阿威拿出放在工作檯旁的相框，那是張敬軒推出《Sense Ingerited》巡舖時送給他的簽名相，更開心分享周慧敏都曾現身撐場：「真係好感謝佢哋出現，呢啲級數好難想像佢哋會喺旺角出現，同埋佢哋會喺佢哋平台page講返。」大星在社交媒體講一句，甚至比老闆們絞盡腦汁的想辦法與逆市抗衡還有用。

軒仔巡舖時送給阿威的簽名相，阿威表示歌手支持小店令他十分感動。（歐家樂攝）

青瓦台推文化產業振興經濟 BTS印證韓流文化輸出成功

雖然不少局外人看韓迷，或會有感他們「本末倒置」，David感歎年輕人「聽得窄」：「中學生淨係清一色韓文歌，佢哋唔係為咗隻歌，係為咗個星㗎啫，你睇佢哋一買買幾廿隻就知道。」又以樂壇高峰期作比較：「四大天王時期都係一隻隻賣，唔會成箱托走，嗰啲銷售數字真係實數！」即使如此，卻不得不承認韓國歌手的實力，BTS防彈少年團曾三次入圍Billboard、憑《Love Yourself結’Answer’》成為美國唱片業協會認證的首個韓國歌手/組合，並獲得金唱片認證（50萬銷量：除購買實體專輯，從2013年起在線播放每100次，可當作1張專輯的銷售額）、多個MV以最快速度衝破YouTube億次觀看次數，更曾代表全球年輕人在聯合國兒童基金會發表演講，成績實在有目共賭，甚至備受南韓政府青瓦台認同，向他們頒發「文化勳章」，以表揚他們對促進和推廣韓國文化的貢獻。而阿威是這樣總結韓星的成功：「本身韓國政府都好support佢哋嘅娛樂事業，推廣得好好，真係好少亞洲artist去到歐美都有market，係值得一讚！」其實南韓政府在經濟泡沫後，金大中總統的就職演講，提及以推動韓國文化帶到全球為己任，並指出文化產業應為21世紀關鍵產業。隨後在1999年制定《文化產業振興基本法》，希望以戲劇、文學、音樂等文化產業帶動經濟，十多年後直至現在，一直是青瓦台的收成期。那麼，我們能複製南韓的成功方程式嗎？

本地樂壇出現斷層，即使新人有實力亦很難突圍而出。（歐家樂攝）

黃色經濟圈未滲透樂壇 香港市場真能養活本地歌手？

對於香港政府而言，音樂或與體育、宗教齊名「沒有任何經濟貢獻」的界別，至今仍不受重視及保障。然而，近年常被港人掛在嘴邊的「自己香港自己救」、「香港人撐香港人」，甚至在「反修例風波」下推動的「黃色經濟圈」似乎亦未能滲入音樂圈。食店、生活用品店都已受惠，而運動界以足球最顯注，網民發起「願贏波歸香港」活動，鼓勵大家入場撐本地波，世界盃外圍賽第一場主場賽事入數人數近1.4萬，可說是一個好開始。反觀音樂市場，筆者曾問David，對事件表態的歌手銷售有否受影響，結果和樂融融「Super」，不論黃藍全完全不受影響。

或許這是「先有雞還是先有蛋」的問題，大眾希望公眾人物能表態，然而放眼已表態的案例，My Little Airport、Kolor銷量並未有特別增加，反觀如RubberBand更受到中國封殺，音樂作品全遭下架，始終骨氣堅持不能當飯吃。而譚詠麟已上岸，對於出唱片可說是興趣玩票性質，而且能到中國出騷的利益絕對比賣碟高。若果希望歌手表態，或許需要向他們派定心丸，香港市場一樣能養活他們。有些樂迷不喜歡談政治，換一方面說，音樂是一種文化，若不身體力行支持，終有一天本地音樂終會消逝。寫到這裏，不禁讓筆者想起阿威分享的熟客故事，即使他們都已轉用電話聽音樂，但仍會堅持買碟：「佢哋買返去都係擺，除咗支持偶像，佢哋唔想行CD舖呢個消閒活動會冇咗。」