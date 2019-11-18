撞款！楊丞琳新碟長髮裸身Look神似蔡依林　孫燕姿都「被致敬」？

台灣天后楊丞琳首次身兼專輯製作人以及企劃，打造闊別3年的新專輯《刪．拾 以後》，也是她成立個人工作室後的處女作。為此她勇於突破尺度，僅靠一頭長髮遮住全身，概念卻跟蔡依林《迷幻》MV相近；在新歌《節日快樂》的視覺神情則跟孫燕姿《跳舞的梵谷》封面相似，只能說天后所見略同？

兩個月前楊丞琳升格人妻，她以30歲分水嶺為概念，當有所體悟後即能掌握「刪除」、「拾起」的得失心境，因而延伸出兩種風格迥異的專輯封面版本。她在「拾起」中的造型色彩濃烈，層次豐富；吸睛的是她在「刪除」中採用較赤裸的風格表現全然交付出去，一套幾近透明的空氣裝靠高腰內褲和Bra遮住重要部位；另一套是穿着裸膚色緊身肉胎裝上陣，以超長髮絲披蓋全身，楊丞琳笑言：「希望大家可以把我看透透！」

然而，楊丞琳一頭長髮披身、貌似全裸的造型不禁令人想起蔡依林2012年拍攝《迷幻》MV時，只戴Nubra、安全褲化身夏娃，僅靠120厘米接髮掩護，營造出類全裸視覺的造型。不僅如此，還有網友翻出孫燕姿前年發行的《跳舞的梵谷》專輯封面，跟楊丞琳新歌《節日快樂》視覺比對之後，發現兩人張嘴神情非常神似。不過無論如何，三位天后都為作品付出大量心力，只求滿足粉絲。

楊丞琳新歌《節日快樂》由陳綺貞操刀，道出人生來都是單數，不管是否有人陪伴、生活是否激盪，面對孤獨時都是給自己的省思，反芻點滴經歷的一切，更重要的是進而接納。握有主導權的楊丞琳表示音樂以外的事情雖然很複雜，但也是製作過程中最好玩的部分，「包含統籌、企劃、製作、視覺都非常有意思。」她的新專輯《刪．拾 以後》今起開放預購，本周末將在台北中南舉辦簽唱會。

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