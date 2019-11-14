陳健安繼續與樂迷同行　出文情緒輔導做樹洞：發洩隨時DM我

五個多月的社會運動風波下，今天已是網民號召的第4天「曙光」罷工日，以行動支緩各大院校的學生及示威者。日前經歷中大激戰及各區開花行動，被捕人數急劇增加，加上示威者的不明死亡個案，全城籠罩低氣壓。C AllStar成員陳健安化身樹洞，一連發文教樂迷先放鬆心情：「感覺到緊張、無力、情緒不穩的朋友，這一刻請允連自己放鬆幾秒鐘，深呼吸三次。」在日連緊繃的情緒下，On仔指「放鬆」並不等於「鬆懈」、「不負責任」，更歡迎任何有需要歌迷私訊他：「有嘢發洩隨時DM我。Love。」

On仔主動化身情緒輔導員，教樂迷讓心情先作緩衝。（Instagram@陳健安）

而第二個貼文中，On仔以自己擅長的足球來分享「團體精神」的心得，同一隊人中未必個個都得擔當足球員，但無論足球員、教練或在觀眾席高呼「加油」的球迷也同樣重要：「一場專業足球比賽，有落場踢波嘅足球員，有前鋒有中場指揮官有後衛有龍門，有波衫波褲波襪波boot手套，

有老闆有教練有助教有物理治療師有體能教練有營養師有心理輔導員有球迷，唔係人人都可以做足球員，但係又想支持足球運動，睇吓自己適合做邊個角色，用心去做，喺我心目中，一個好教練同一個叫得好大聲「加油」嘅球迷同樣重要，都係為咗喜歡嘅球隊出力。」更回想到第一次到巴塞隆拿睇波的回憶，當時10萬人一起叫着「美斯」的名字、一起高唱着會歌，現場的振奮鼓舞讓他真正明白團結，文章更hashtag了「#做不到球員就做個好球迷」及「#各施其職」。