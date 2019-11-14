黃家強55歲生日貼黑色蛋糕 　為港祈禱：不要和我說生日快樂！

黃家強昨日（13日）過55歲生日，一直甚少在個人Facebook發文的他趁着生日抒發感受：「一個非常之不快樂的生日，不要和我說生日快樂，大家為香港祈禱，說聲『天佑香港』吧！」配上一張黑色蛋糕圖，相信受到近日社會事件所影響，難掩沉重心情。 樂迷亦如家強所願在留言寫上「天佑香港」的祝福，亦有網民趁機表達不同意見：「我識得嘅Beyond樂隊，終於有人出聲啦！天佑香港人，願一切平安！」、「希望香港能早點海闊天空！」、「希望香港如你名字『家強』」、「爭取自由，也不是這樣，現在的香港學生，像個暴民。」、「好多香港人都是支持恐怖分子的！」，而家強對於留言則一概未有回覆。

家強在生日當天貼上黑色蛋糕圖，並指今年生日非常不開心，希望歌迷以「天佑香港」代替「生日快樂」向他送祝福。（Facebook@黃家強）

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除此之外，亦不少樂迷想起家駒，並感嘆若果家駒尚在生，應能給學生有用的建議。家駒生時常以音樂帶出自由、人權、和平等議題，如紀念90年南非總統曼德拉結束28年刑期出獄的《光輝歲月》，便是家駒對曼德拉在種族隔離時期為黑人付出努力的敬意。而當時家駒在作品推出後，曾接受媒體訪問談及歌詞：「我很佩服曼德拉，20多年的牢獄，不知他怎樣耐過這段孤獨歲月，但我知道一定有堅強的信念支撐他。」