Supper Moment押後推出新碟　日期待定：這一天終會來臨

Supper Moment今年4月遠赴紐約錄製新碟《19 Moment》,早前亦推出了重新改編版的《尋回一碗湯》及《點滴》MV,新碟原訂於11月19日推出,但昨日他們於社交平台宣布將押後推出,日期待定。

Supper Moment誠意重編舊作 《尋回一碗湯》打破樂壇炒冷飯慣例

Supepr Moment昨日他們於社交平台宣布將押後推出,日期待定。 (網絡擷圖)

Supper Moment於社交平台寫上:「Dear all,Our new album release will be postponed. The new date is still unknown, but we believe the day will finally come.(大家好,我們的新專輯將押推出。新的推出日期仍然未知,但我們相信這一天終會來臨。)」有網民以《Goodnight City》歌詞留言:「好好吸一口氣/慢慢呼出轉機/為明日爭一口氣」亦有網民留言:「在心中」、「The day will finally come」等等。

點擊大圖觀看網民留言

+ 3 + 2

《19 Moment》為Supper Moment首張精選專輯,暫時釋出的曲目有《尋回一豌湯》及《點滴》,但維基百科上顯示還有《Love is near by》、《感動》、《月亮代表我受了傷的心》、《Goodnight City》、《對岸對望》等歌曲,詳情要留待專輯正式推出那天才能確認。