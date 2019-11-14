【牛下女高音】翻唱《不要重播》勁經典　唔播杜德偉原版有原因？

近日TVB劇集《牛下女高音》進入結局篇，有留意劇集的觀眾便會發現，劇中一直貫穿了不同年代的廣東歌，包括《幾分鐘的約會》、《今日》、《戀愛大過天》等，不過心水清的樂迷便會知道，劇中的版本並不是我們平常聽開的版本，而是翻唱版。

《牛下女高音》劇中有不少經典廣東歌作插曲，當中大部份也是翻唱版本。 (《牛下女高音》劇照)

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就如劇中也曾播出杜德偉的《不要重播》，場景設定在酒吧中，鍾景輝飾演的校長遇上了龔慈恩飾的大爆嫂，當時酒吧正在播放的背景音樂正是《不要重播》。不過這並不是杜德偉的版本，而是由曾航生翻唱的版本。不播杜德偉原版的原因很簡單，便是TVB並不持有該作品版權，要把歌曲版權買回來，倒不如重新找人灌錄翻唱來得直接便宜，而正好曾航生又是《牛下女高音》的劇中演員，同時亦是90年代的男歌手，跟杜德偉的出道時期非常相近，可謂捨他其誰？

第26集開首，背景音樂便響起了《不要重播》，深信不少資深樂迷的回憶都「返晒嚟 」。 (《牛下女高音》劇照)

提起《不要重播》這首經典作品，1987年推出時，雖然不是杜德偉的主打作品，不過卻意外地受歡迎，除了《牛下女高音》外，ViuTV的《綠豆》也曾引用過。由小美填詞、倫永亮作曲，收錄在粵語專輯《等待黎明》中。其實在杜德偉一向R&B味濃的作品當中，《不要重播》剛好是另一面的情歌作品，反而當年他的《影子舞》、《拒絕你捆綁》、《夜半一點鐘》則是較常見及認知度高，亦造就了他成為香港歌手當中的「黑人音樂」代表。