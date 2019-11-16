Gin Lee X Jax Jones《喘息空間》　大騷「舞」功跳到心跳直達170

Gin Lee日前推出新歌《喘息空間》MV，歌曲改編自英國音樂人Jax Jones 2017年的大熱作品《Breathe》。以往Gin Lee予人的印象都是拿手唱苦情歌，《很堅強》、《和每天講再見》、《雙雙》等等大家都耳熟能詳。不過，自推出新專輯《浮世繪》後，Gin Lee作多方面嘗試，展現自己聲線的可塑性與魅力；今次《喘息空間》挑戰EDM風格，邀請Alex Fung擔任錄音監製，陳耀森負責改編詞。

Gin Lee《喘息空間》改編自英國音樂人Jax Jones 2017年的大熱作品《Breathe》，挑戰EDM風格。 (資料圖片)

+ 3 + 2

除了展示聲線魅力外，Gin Lee還大騷「舞」功，配合歌曲爽快鮮明的節奏。在鏡面和玻璃面舞台上，她大擺撩人甫士。其中一幕更找來一張鐵架床，讓她躺在床上展示性感一面。鏡頭設計亦相當有心思，不乏低抄角度，讓觀眾從另一面窺探Gin Lee。很欣賞導演的精心設計，大讚他有很多創新想法，更希望二人的首次合作會讓觀眾看到另一面的Gin。原來她在拍攝前負傷練舞，更跳到髖關節炎，但為了配合歌曲效果，她將之拋諸腦後，她說n說：「這首歌的節奏很快，一開始排舞的時候我覺得無可能跳到，而且排舞的時候心跳直達170，所有動作和舞步也很急很密，跳到我氣喘！」歌詞用字亦相當貼地，雖然故事是描寫男女情愛關係，但當中「平行時空多少彼此糟糕」、「你無疑 我無疑 你我違背了良知 」、「不注意 不處置 哪個沉重到沉思」等句字現在聽起來卻有另一番味道。