蕭亞軒宣布復出賀入行20周年　新碟《Naked Truth》成最後專輯？

台灣女星蕭亞軒自2017年起淡出幕前,神隱兩年的她今日在社交網站發出一枚「震撼彈」宣布全回歸樂壇,數數手指原來本月17日正是她出道20周年的日子。

台灣女星蕭亞軒自2017年起淡出幕前,今日在社交網站發文宣布全回歸樂壇,數數手指原來本月17日正是她出道20周年的日子。(蕭亞軒Instagram圖片)

蕭亞軒在社交網站寫上:「Let’s Celebrate Our Anniversary . On the road of life, it’s not where you go but who you’re with that makes the difference.讓我們一起慶祝屬於我們的20週年紀念日。在人生的道路上,不同的不是你去了哪裡,而是你和誰在一起。」還hashtag了「#蕭亞軒出道20週年」及「#NAKEDTRUTH赤裸真相」。

蕭亞軒宣布推出新專輯《Naked Truth》,作為出道20周年的禮物。(視覺中國圖片)

關於蕭亞軒淡出的原因眾說紛紜,2018年傳出她罹患怪病,但及後經理人公司澄清她因為支氣管炎需要休養。根據台灣媒體報道,蕭亞軒表示這兩年為了新製作專輯,美國、台灣兩邊飛,經常嘔吐導致聲帶受損,身心狀態不穩定導致憂鬱症,這亦是她專輯延期三年推出的原因。不過如今新專輯《Naked Truth》10首歌母帶已完成混音,作為送給自己及樂迷的禮物。她又透露這很可能是她「最後一張」專輯,但這不代表她要退出樂壇,只是往後集中推出單曲,而非「全專輯」的製作。

點擊重溫以往蕭亞軒在台上的精彩時刻!(按圖放大)(視覺中國圖片)