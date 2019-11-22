網傳林夕作品內地全數下架　內地網民：《北京歡迎你》呢？

內地傳出消息，表示林夕的作品將被內地全面封殺，雖然消息未經證實，但已引起不少樂迷關注。 (網絡圖片) 自反修例風波越演越烈，不少網絡流通的訊息亦開始難分其真確性，就如昨日（22/11）音樂圈中瘋傳一則微博訊息，表示林夕將被內地全面封殺，包括下架所有林夕作品及禁止提及此人。其實林夕作為香港第一詞人，在政治上的取態相當明顯，亦不時在自己的專欄中發表立場及想法，故此成為封殺對象也並不意外。 而兩岸三地的樂迷聽到這消息，反應卻出奇地一致，甚至一向「仇黃」的內地網民也有部份支持林夕的聲音。有人認為內地若封殺林夕，便是廣東歌沒落的開端，畢竟林夕出道至今，填詞作品多達近4000首，有內地網民表示：「那太多歌都不能聽了吧，粤語區重災不可想像。」更有網民笑言：「連內地歌手也不能再唱《北京歡迎你》？」

內地網民亦意見不一，引起激烈討論

誠然，若林夕被封殺，的確會把不少人處於尷尬境地，就如正在內地進行巡迴演出的楊千嬅，全盛時期的作品幾乎也是出自林夕之手，而林夕對楊千嬅也份外偏愛，你能想像到楊千嬅內地巡演中沒有《少女的祈禱》、《再見二丁目》、《飛女正傳》、《小城大事》等作品嗎？

正於內地進行巡迴演出，如果楊千嬅不能唱林夕的作品，演唱會歌單還剩下多少歌？ (網絡圖片)

不過網傳消息畢竟未經核實，記者在內地指標性音樂平台「網易雲音樂」、「蝦米音樂」等搜尋過，發現絕大部分的林夕作品仍然存在，林夕的名字也未被屏蔽，不過部份歌曲如陳奕迅的《六月飛霜》則未能搜尋。