香港樂壇驚現水原希子？　呢個人新跳得唱得千祈唔好走漏眼！　

陳凱詠(Jace)今年以新人姿態闖樂壇，早前推出過《想突然》及《想正常》兩首歌曲，近日推出今年第三首作品，竟然打破大家的期待不是以「想」字開頭作歌名，反而是一個單字《講》。Jace今次風格一轉，沒有前兩首作品的Chill、佻皮的氛圍，電子風格襯托著的是感情關係上傷感的獨白。

陳凱詠新歌《講》一轉風格，用電子音樂襯托傷心的獨白。

雖然Jace是今年樂壇新人，但她早於2016年已活躍於幕前，後來拍攝ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列：前度》開始為人認識，又擔任過環球唱片網上平台的主持。Jace可謂周身刀，除了演戲，她唱得跳得，而且有fashion sense，加上一頭短髮造型，有點水原希子的vibe，是今年值得留意的新人。

水原希子大家都熟悉，是現今年輕的時尚潮流icon。(視覺中國圖片)

《想突然》、《想正常》入面的Jace展現少女嬌俏的一面，同時她亦有fashion型格一面。(陳凱詠instagram圖片)

唔好講咁多，睇相先講！(陳凱詠instagram圖片)

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Jace早前獲邀到巴黎欣賞Taylor Swift的Showcase私人派對，去年亦曾參與巴黎時裝周。(陳凱詠instagram圖片)

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