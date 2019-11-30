【韓國直擊】IU紅到小朋友都識　仁川機場原來有隱藏追星位？

韓國女歌手IU昨天（29日）經仁川機場，出發到台北舉行巡迴演唱會「LOVE, POEM」，吸引了不少記者和粉絲前來送機。IU近日一連痛失兩位好友Sulli雪莉和具荷拉，粉絲都非常擔心她的情況，可是昨日見到IU的狀態尚算不錯。

IU上週在首爾場演唱會，首次開腔提及好姐妹Sulli後，另一好友具荷拉則在演唱會第二天被發現倒斃在住所的消息。當時IU正準備演唱會Encore環節，她也坦言可能無辦法繼續唱下去。前天IU出席簽名會時都一直面帶笑容，情況似乎未如粉絲般擔心。昨天IU現身機場時也狀態相當好，大方對記者鏡頭打招呼外，亦一一回應現場的粉絲，果然是「人間天使」，親民到不得了，就連與粉絲相隔一條馬路，她也會回答大家的問題。而IU的認知度更是上了年紀的大嬸，至路過的小學生也會認識。

IU昨天出發台灣參加演唱會，面對傳媒表現輕鬆。（陳穎妍攝）

+ 22 + 21 + 20

雖然航班日期及時間亦有影響，可是對比TWICE等多人女團出入國的情況，粉絲要接近IU的難度好像相對比較低。除了保安人數較少外，IU見到粉絲遞上禮物及信紙都會全部接收。如果禮物的體積不算太大，IU直至進入安檢範圍都會親手拿着粉絲珍貴的禮物，果然是寵粉第一名的偶像。記者昨天也見到不少粉絲嘗試與IU對話，提她要小心感冒等，如沒有出現推撞的情況，保安和經理人基本上也沒有阻止粉絲的行為，場面比TWICE一行人較為有秩序。

IU除了全程大方保持微笑外，亦有伸手接過粉絲的禮物。（陳穎妍攝）

+ 11 + 10 + 9

讀者以為成功送偶像進入禁區後就能離開了？其實仁川機場T1及T2都有一個隱藏位置，能讓粉絲透過玻璃看到已進入禁區的偶像。以昨日IU在T2出境為例，她進入禁區後不少粉絲立即跑到近D登機櫃台後方，搭兩條扶手電梯後，便會到達一條天橋。通過兩旁的玻璃，粉絲便能再次見到過關後的偶像。雖然部分藝人過關後都會立即到貴賓室休息，但昨天IU則大方在關內逛街，見到橋上的粉絲時，她更大方向上揮手打招呼，被不少粉絲大讚可愛。昨天更能見到有粉絲在關內向IU索取簽名，雖然看不清她有否答應對方的要求，可是單是停下腳步與粉絲對話的行為，已非常值得大讚！

在天橋上，粉絲仍能見到IU可愛的一面。（陳穎妍攝）

+ 18 + 17 + 16

按圖睇隱藏追星位點去：