IU演唱會首提已故好姐妹雪莉Sulli：一個月沒有見到面了

韓國人氣女歌手IU近日推出新專輯，成績非常優異外，同時亦正進行巡迴演唱會《LOVE, POEM》。 昨晚（23日）IU的首爾場演唱會吸引了不少藝人到場，GFRIEND、呂珍九和gu9udan金世正等，唯獨她的已故好友雪莉Sulli今年缺席，而IU亦首次開腔提起對方。

只要IU開演唱會，即使Sulli多忙亦從來不會缺席。可是Sulli已於上月14離世，亦即代表她永遠也不能再參與好姐妹的演出。一直未有在公開場合提起此事的IU，終於在昨天的演唱會中開腔提起Sulli。IU講到：「無法見到我親愛的朋友了，即使忙碌每次也會來首爾的朋友。我今天不想哭，一個月沒有見到面了。她應該也不想見到我軟弱，因為她而辛苦的樣子，所以一定要做好今天演出，一邊振作一邊準備了…」

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IU昨天在演唱會上，首次開腔提起已故好友Sulli。（Twitter/@Freeyiyuki_iu）

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雖然IU沒有特別提起「朋友」的名字，可是熟悉IU的粉絲都知道，這是IU與好姐妹Sulli的故事。IU演唱會有雙Encore的習慣，可是礙於Sulli是藝人的關係，永遠也無法留到最後一首歌才離開。於是IU昨天特別提到，希望藉着最後一首歌送別她最好的朋友，亦希望通過歌曲能為感到痛苦的人打氣。好友離開一個多月後，見到IU終於能開腔提起事件，不少粉絲都表示放心得多，亦有網民繼續在IU打氣，希望她能逐漸走出傷痛。

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不少網友替IU能重新振作而感到放心。（Naver）

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