專訪SWJA鮮于貞娥　與韓流音樂推手談IU鄭恩地、創作的理性與感性

曾與 IU、GD&TOP、2NE1、CNBLUE 鄭容和、Apink 主唱鄭恩地等巨星合作，在韓國音樂圈素有「韓流偶像音樂推手」的 SWJA 鮮于貞娥（선우정아），將於10月31日在台灣攜手以個人名義解鎖 indie pop 音樂潮流的大勢歌手 So!YoON!，帶來媲美今年韓國音樂節 Seoul Jazz Festival 合體的精湛演出。

經過備受好評與討論的POP-UP搶聽會，鮮于貞娥在主辦單位LITTLE M Live的安排下，特別與Keedan編輯部進行對談，除近距離感受SWJA對於創作進一步的想法，對比現場那充滿爆發力的演出，訪問時需要思考之處哼著歌的可愛模樣，以及抱著那帶有諧音的魚鵝玩偶，這種反差感讓人不禁感覺糟糕，又要被一秒圈粉了！（笑）

SWJA 鮮于貞娥（keedan授權使用）

近期在生活上有何感到驚喜或新奇的體驗

SWJA：第一次來到台灣的夜市真的太有趣了，臭豆腐一點都不臭還很像韓國的味增大醬鍋，另外還嘗試了蚵仔煎、芋泥球，還有「惡魔的鬍子」（菱角），射擊遊戲也很好玩還得到兩隻玩偶，讓我有點不想回韓國了。

訪問當天中午才進行了搶聽會，SWJA 的心得如何

SWJA：有的時候歌手唱歌如果狀況不好，會擔心表演的品質，不過搶聽會下來感覺自己的狀況不錯，也有點放心，倒是不知道樂迷們的感想如何。（笑）

比如像〈SAM SAM〉好了 SWJA 的現場演出其實比 CD 更具爆發力，讓我特別印象深刻

SWJA：謝謝你！在音樂的串流上我思考的會是讓樂迷聽的比較舒服，所以錄音時會稍微壓住一些情緒，不過在 live 時就會這限制解除，對我來說帶有爆發性的演出，是種相當舒服的表演方式。

SWJA live 時最喜歡唱的歌是哪一首，另外請問最想推薦台灣樂迷的作品

SWJA：每個時期喜歡的歌會有點不同，近期我很喜歡〈구애(求愛)〉這首歌，因為唱的時候喉嚨感覺非常舒服；另外想推薦給樂迷 〈Workaholic〉，這首歌其實兼容了 SWJA 多樣化的色彩，透過這首歌可以更直接的認識我。

平時在聲帶的保養上有什麼方式與讀者分享

SWJA：其實應該要好好保養但我是不太保養的人（大笑），基本上會讓喉嚨保持一定的溼度，除外出戴口罩，也會用食鹽水清洗鼻腔，只要鼻腔保持通暢，也會同時保養到喉嚨。

這次與 So!YoON! 共同演出，SWJA 覺得昭允最大的魅力為何

SWJA：如果要形容昭允，我會說她像年少的將軍，身邊我覺得很棒的人常會用「將」來形容對方，昭允就是那種很會引誘別人的將軍，攻擊性相當強，而我是比較內斂害羞的那種。

正規專輯分成三階段發行的構思，到推出正式專輯的過程是否有激盪出新的發想

SWJA：進行三階段 EP 發行的過程，確實有感覺些意想不到的發展，原先想這次專輯的曲目較多，為了讓樂迷好吸收，彼此做個分類，而且能有效宣傳我的作品，讓樂迷可以以舒服的方式聆聽享受我的音樂，不過現在做到的反而超出我原先的期待，因為中間的變數太多，不僅人們變的很快，同時我也在改變，覺得重要的想法也會改變，所以在後面的作品加入了新的體會與感受，我覺得這樣的成果挺好的。

SWJA 鮮于貞娥在各方面的藝術性格相當強烈，創作中在理性與感性間如何得到平衡？有什麼彼此拉扯的小故事

SWJA：我覺得這題目相當的棒也很重要，因為理性或者感性的結果可能會影響到整個表演。對我來說創作與表演時都是以理性為依歸，有時也會想用感性一點的方式處理，但我的理性在音樂上是相當強勢的，我想也是因此讓我在工作上建立了較為獨特的色彩；有些人說感情豐富一點，表演時哭了也沒關係樂迷會更感動，但在理性的主導下，我會根據舞台給我的東西，好好的進行演出，做到最完美的表現。

要用個故事分享，應該是我結婚的時候，婚禮上祝福的歌曲是我自己唱的，當我披着婚紗演唱，想着我與另一半長年的戀愛終於在一起，結果莫名其妙的感動哽咽起來，當我看到先生用眼神表示唱歌的音調不太對了，讓我馬上鎮定下來把歌唱完，結果台下朋友們都已經摀着嘴哭成一團。（笑）

SWJA 鮮于貞娥（keedan授權使用）

麼多在獨立與流行間這的合作，與哪一位音樂人或者，哪一首作品的誕生印象最為深刻

SWJA：印象最深刻應是李遐怡（LEE HI）的第一張正規專輯《FIRST LOVE》，可以陪伴LEE HI的起步，合作時跟她聊了很多，讓我感覺很像在做自己的專輯般投入；另外跟IU在很短的期間完成了很多不同的計劃，我本身就是IU的Fans，結果合作中發現她在不同領域都可以有很好的表現，讓我更加的佩服感動。

被視為偶像推手的 SWJA，在韓國有無感興趣的音樂人呢

SWJA：其實是這些偶像們幫了我讓我有名氣啊（笑），我只是做了點幫助，讓他們的音樂可以更多樣化。要說感興趣的音樂人我想是在同公司的鄭恩地，希望他可以嘗試更多樣化的音樂。我跟恩地過去有合作一首歌叫〈상자(The Box/箱子)〉，當時因電視節目而熟識，我也去看了恩地兩次的個人演出，他真的很太會唱，但他還沒辦法完全脫離偶像包袱的門檻，這部分有點可惜，我很期待當恩地跨越這一步後產生的變化，相信會相當有趣。

如果能夠讓你再看一次一位已逝或不再進行演出的藝術家現場，誰會是您的首選

SWJA：雲妮侯斯頓（Whitney Houston）的離開讓我至今都感到相當遺憾，我的作品〈CLASSIC〉裡其實有我列為經典的選項，最後一個就是Whitney Houston。對我來說如果有機會，實在想看一次她的演出甚至進行合作。

手機最近常聽的音樂可否與讀者們分享

SWJA：最近常聽的是Daniel Caesar的專輯

在生活中服裝搭配的喜好，有無喜愛的設計師或品牌，另外請問近期最想推薦給女性讀者的單品

SWJA：我滿喜歡來自韓國的pushBUTTON，除了經典的剪裁外，他有許多大膽趣味的設計我很喜歡，有興趣的讀者可以搭配看看。單品的部分我會推薦筋膜按摩球，尤其是做完普拉提（Pilates）後使用，可以讓肌肉與筋膜鬆弛放鬆消除痠痛，滿推薦女性讀者購買的。

註：受到 Brown Eyed Girls的佳仁、前少女時代成員Tiffany與孔曉振等巨星喜愛，由身兼歌手及模特兒的Seung-Gun Park（박승건） 於 2003 年創立的pushBUTTON，其大膽與天馬行空的創意兼具俐落成熟的線條，更被諭為韓國的Jeremy Scott。

最後在專場前請 SWJA 分享給樂迷的訊息

SWJA：這次來台見到台灣的樂迷真的非常開心，還沒來到台灣前我一直有「到底我的音樂在這裡真的行得通嗎？」這樣的想法，直到來了之後，讓我在心裡產生了一點小小的期待與野心，我真心期待往後可以有更多機會在台灣進行演出，或者與樂迷、音樂人進行交流，期待演出時可以見到大家。

SWJA 鮮于貞娥（keedan授權使用）

中毒般的旋律與聲線即將席捲台灣，「《Hello, 初次見面》swja鮮于貞娥 × So!YoON! 台北演唱會」，這場勢必精彩的女力之夜，讀者朋友切勿錯過。

《Hello, 初次見面》swja鮮于貞娥×So!YoON! 台北演唱會官方宣傳照

《Hello, 初次見面》swja鮮于貞娥×So!YoON! 台北演唱會 演出日期：2019/10/31 (四) 入場時間：19:00 演出時間：20:00 開演 演出地點：Legacy Taipei 活動票價：交個朋友預售票1280 / 現場票1580（台幣） 購票方式：KKTIX 及全台全家便利商店 購票連結：t.ly/j526v 主辦單位：LITTLE M Live 服裝提供：Zoom in apartment

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