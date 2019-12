Billboard最佳2010年代K-POP歌曲排行榜出爐　IU《好日子》排榜首

韓國流行音樂近年發展迅速,除了成為亞洲市場的主流音樂之外,更成為全球音樂新趨勢,獲得巨大成功。2019年已經來到尾聲,美國最具權威性的音樂媒體Billboard嚴選了由2010年至2019年內推出的100首最佳K-POP歌曲,其中以SHINee、IU及防彈少年團(BTS)成為入選歌曲最多的歌手團體,各自有三首作品榜上有名。

SHINee上榜的作品包括2010年推出的《Lucifer》、2012年推出的《Sherlock(Clue+Note)》、及2015年推出的《View》;IU的三首100大作品包括2010年推出的《Good Day(好日子)》、2015年推出的《23》及2017年與G-Dragon推出的合作歌曲《Palette》;而BTS的入選歌曲則有2015年的《I Need U》、2016年的《Blood Sweat Tears (血汗淚)》及2017年《Spring Day(春日)》。

2016年最多歌上榜

根據Billboard的排行榜,近10年裏推出最多優秀作品的年份為2016年,合共有17首上榜,包括大熱的TWICE《TT》、BLACKPINK《Whistle》、MAMAMOO《You're the Best》、李遐怡(Lee Hi)《Breathe(嘆息)》、G-Friend《Navillera》等。其次為2017年,共有15首作品上榜。

另外,排行榜頭十首作品分別為IU的《Good Day(好日子)》、Red Velvet的《Red Flavor》、Infinite《The Chaser》、2NE1的《I Am the Best》 、少女時代的《I Got a Boy》、SHINee的《Sherlock (Clue+Note)》、BTS的《Blood, Sweat & Tears(血汗淚)》、BIGBANG的《Bad Boy》、f(x)的《4 walls》和Primary、草娥及IRON的《Don't Be Shy》。

