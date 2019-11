【魔雪奇緣2】一文聽晒7個版本主題曲　港區代表玩過《超級巨聲》

《魔雪奇緣》(Frozen;台譯:冰雪奇緣)在為風靡這一代小朋友的動畫電影,上集聲勢強勁當然要添食出續集。上集主題曲《Let It Go》唱到全球皆知,不論大人細路都被洗腦,今集主題曲《Into the Unknown》再下一城,上載兩星期左右在YouTube點擊率已達過千萬,又邀請到各地的實力唱將獻聲。事不宜遲,立刻為你盤點各國版本《Into the Unknown》。

《魔雪奇緣2》主題曲《Into the Unknown》不同版本你鍾意邊個?(電影劇照)

原版:Idina Menzel, AURORA

Idina Menzel應該大家都不會陌生,因為她就是劇中主角Elsa的配音員,而且在上一集她亦有獻唱《Let It Go》。而AURORA則是年僅23的知名挪威電音女歌手,出道代表作《Runaway》在YouTube至今有超過6千萬點擊率。

聲演Elsa的Idina Menzel。(點擊放大)(gettyimages圖片)

挪威電音女歌手AURORA(gettyimages圖片、網上圖片)

電影片尾版本的《Into the Unknown》由美國樂隊Panic! at the Disco獻聲

韓文版:太妍

被樂迷形容為「精靈」的韓國女歌手太妍相信大家都不陌生,她唱功實力不庸置疑,《Sweet Love》、《Why》、《Fine》等等名曲大家都會聽過。更有網民笑言太妍皮膚白皙加上一頭金髮,飾演Elsa也不過份。

被喻為「精靈」的韓國女歌手太妍。(視覺中國圖片)

粵語版:王嘉儀Sophy

雖然粵語版的《Into The Unknown》暫時宣傳不多,但主唱王嘉儀日前在Facebook承認自己就是主唱,她寫道:「不少人有問:對,我是演唱frozen 2 粵語版裡的Elsa,但配音是另一位專業。謝支持。去看。如今我們很需要,走進未知。」

廣東話版《Into The Unknown》由王嘉儀主唱。(網頁截圖)

佢就係廣東話版《Into The Unknown》的主唱王嘉儀!(點擊放大)

日文版:松隆子

42歲「日劇女王」松隆子重量級回歸配音行列,並獻聲唱日文版《Into The Unknown》,相信對不少從少看日劇的fans來說對日本人來說,都會覺得她的聲線很熟悉兼溫暖。雖然松隆子已是熟女的年紀,但由她詮釋Elsa及唱主題曲一樣啱數。

42歲「日劇女王」松隆子為Elas配音兼唱主題曲。

台灣版:蔡永淳



台灣樂壇新人蔡永淳擔正配音兼唱主題曲,但除了Elsa外,《阿拉丁》的茉莉公主、《獅子王》的母獅娜娜都是她來配音。年僅19歲就成為「公主專員」,絕對是不能錯過的新聲音。

蔡永淳這個名字可能有點陌生,但看過她的表現你一定會留下深刻印象。

泰文版:Wichayanee Pearklin

泰國的實力女聲Wichayanee Pearklin(維查雅尼·別格林),她在2008年參加當地選秀節目《The Star 4》奪得冠軍,更是至第10屆以來唯一一位女冠軍,並於同年獲得了年度最佳女歌手,唱起《Into The Unknown》時,高亢與爆發力的聲線相當到位。

