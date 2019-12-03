KOLOR事隔13年有機再上叱咤台？　網民集氣推上「我最喜愛組合」

來到年尾樂壇頒獎禮季節，現時只剩叱咤頒獎禮仍然會「實體」舉行，所以一眾網民都非常關心，尤其現時「我最喜愛的男、女歌手及組合」的投票已進入第2階段，剩下最後5強讓大家投票。而組合獎方面，樂隊KOLOR的呼聲十分高，更有不少網民在討論區開post為他們集氣，更有帖文標題寫上「香港人，係時候還KOLOR一個名分」。

網民反應熱烈，《01眾樂迷》致電KOLOR問他們對此事的感受，他們說：「KOLOR到現在已經14個年頭，由最初渴望被認同；到慢慢發現我哋未必做得到，或做得出一些「附加品」去取得認同。所以KOLOR一直做自己認為好嘅音樂，亦用呢啲音樂搵到知音人。對於大家今次嘅支持我哋表示十分感謝，亦都證明我哋咁多年嘅堅持冇錯嘅！」

樂隊KOLOR在今次「叱咤樂壇我最喜愛的組合」投票中呼聲很高，並打入最後5強。(資料圖片)

網民在討論區為KOLOR集氣，希望能夠將他們推上叱咤頒獎台。(網頁截圖)

自年頭起，LIHKG(連登)討論區有帖文名為「KOLOR 呢隊樂隊真係不解之謎(嚟)」，更在Facebook剪輯了《過客》、《大吟釀》、《時差》、《候鳥》、《這些機會不屬於我的》、《明信片》等歌曲。但除了上述提到的作品外，《天地會》、《獵鹿者》、《地圖》、《賭博默示錄》等作品涉獵社會議題，亦會在社會網站就不同事件發聲，所以深受網民愛戴。而KOLOR今年上榜的派台歌《初老》於商台、港台及新城亦有好成績，而他們跟年輕樂隊Andy is Typing合作的《Don't Believe》亦曾於903豁達推介排第一。

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