《bad guy》最強惡搞面世！　美女網紅琳妲恥度破表cosplay逐格睇

眾樂迷
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台灣YouTube團體「反骨男孩」一向以搞笑無厘頭見稱，而且團體各人性格鮮明，所以在網絡上人氣爆燈，他們有134萬訂閱，累計影片點擊數超過4億。反骨男孩有個欄目叫「反骨神曲」，不定期會發惡搞歌，有原創有Cover，雖然大多都是業配(即廣告)，但仍然很洗腦，可算是有誠意的廣告影片。日前，反骨發佈了最新的反骨神曲，cover當紅美國女歌手Billie Eillish的《bad guy》。

反骨男孩出盡力cover《bad guy》，就連畫面都跟到足，由孫生(左)cover Justin Bieber，及琳妲(右)cover Billie Eillish。(MV截圖)

反骨男孩cover Billie Eillish的《bad guy》變成《手機被幹》，由音樂到畫面都是誠意之作，雖說將英文歌詞改成國語難度不算太大，但要令歌詞有故事，而且能扣緊畫面卻非常花思。另外，他們連MV畫面都有cover，場口、演員都有照顧到，由琳妲cover Billie Eillish及孫生cover Justin Bieber，他們又演又唱實在是落力的致敬。

逐格比較《手機被幹》與《Bad Guy》MV畫面，先看黃色主調場景！(MV截圖)
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鏡頭一轉，藍色作主調的場口，到底反骨致敬得有幾足呢？(MV截圖)
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睇完廠境睇外境，兩個MV都玩Mini Kart。(MV截圖)
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另一個外境場口！(MV截圖)
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點擊觀看《手機被幹》：https://youtu.be/3jVhZmkac8g

點擊觀看《bad buy》：https://youtu.be/DyDfgMOUjCI

Billie Eillish。(《bad guy》MV截圖)

琳妲。(《手機被幹》MV截圖)

琳妲一樣有！(《手機被幹》MV截圖)

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