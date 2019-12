方皓玟《人話》MV有831、1111開槍畫面　直斥修例風波爭議點

方皓玟(小明)自反修例風波後,推出《願》、《望》為港人送暖打氣的歌後,面對溫度不降反升的局勢,日前再推出新作品《人話》,親自包辦曲詞,歌詞句句一針見血,電音風格再配合MV的畫面及剪接,狠狠地直斥是次風波的爭議點。有網民在聽歌後,立即留言向小明表白,亦有人在討論區直指「今年最受歡迎女歌手,一定係方皓玟!」到底首歌有幾到肉,下文同大家一齊拆解。

MV一開始以831太子站事件為開始。(《人話》MV截圖)

聽你講嘢聽到忟 /

用你的特殊技能扮中肯 /

錯就錯在已被禁 /

欠公允倒退的厄運 /

配合第一句歌詞「聽你講嘢講到忟」,MV畫面中鏡頭不斷Zoom近「特首記者會」正在發言的特首林鄭月娥女士,令大家聽到「一肚火」的矛頭直指向林女士。MV跟節奏剪接,有時跳格畫面或許未能看清,在林女士發言時的畫面為統一中心外的遊行隊伍,亦能看見防暴警察衝出並揮動警棍試圖制服示威者。每次衝突後,林女士每次在記招中都避談警隊所使用的不同程度武力,而警察投訴科一直有「自己人查自己人」之嫌,「欠公允倒退」似乎在說原讓人津津樂道的法制退倒,更曾有媒體曾批港警回到七十年代。

MV畫面不斷向特首林鄭月娥Zoom in。(《人話》MV截圖)

真相早已失了蹤 /

任你作偏頗劇情是空洞 /

沒對話信任已斷送 /

你喜愛妖言惑眾 經已看通 /

這段歌詞配上生前為游泳健將的陳彥霖出現在香港知專設計學院的CCTV畫面,及交錯着被稱為「四點記者會」的警方記者會畫。校方事後公開的CCTV雖聲稱未經剪輯,但片段中失去數秒畫面,被市民質疑影片的完整性。此外,彥霖遺體被發現在油塘海面漂浮,並且全身赤裸,當時警方交待事件沒可疑,為「屍體發現」案,在這裏小明便唱出一句「真相早已失了蹤,任你作偏頗劇情是空洞」。

MV中亦放有彥霖的CCTV畫面。(《人話》MV截圖)

小明在第二次唱這段歌詞時,畫面為立法會議員何君堯與白衣人握手,從原片可聽到何對白衣人豎起「手指公」,並說:「辛苦你!你哋係我英雄!」事後何議員解決稱當時只是路過打招呼,及後續7月21日「元朗黑夜」事件,同樣以警方記者會畫面交錯剪輯,配上同樣歌詞,依舊句句到肉。

立法會議員何君堯在街頭與白衣人握手的畫面亦能在MV中找到。(《人話》MV截圖)

tell me what 7 you say /

還擺出高姿態你講撚夠未 /

最重要是過程缺乏証明 /

靠左耳穿過右耳 尖叫哭聲 /

小明兩次唱這段歌詞都配以警察執法畫面,分別為「831太子站」事件,當時警察走進站內,並一度拘趕記者及救護人員封鎖現場執法,在MV中亦有放入「情侶相擁痛哭」的畫面,叫人印象深刻;另一事為「11.11」黎明行動「三罷」當天早上進行堵路時,有一交通警在追捕市民時開三槍實彈,男子其後送院治理,初時評為「危殆」情況亦逐漸在康復當中。

當時在車箱中的一對情侶受到警方的無差別執法,二人相擁痛哭。(《人話》MV截圖)

「11.11 黎明行動」當天早上,有交通警員在西灣河追捕市民時開三槍實彈。(《人話》MV截圖)

