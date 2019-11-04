Lady Gaga揮低安祖蓮娜祖莉　被導演睇中飾演Gucci謀殺案女主角

自樂壇天后Lady Gaga在電影《星夢情深》（A Star Is Born）中首次擔正女主角後人氣急升，除了在奧斯卡有份角逐最佳女主角，還憑電影歌曲《Shallow》奪得奧斯卡最佳原創歌曲獎項，向觀眾及演藝界人士證明了自己的實力。Lady Gaga在奧斯卡頒獎典禮後，就開始在拉斯維加斯的演唱會《ENIGMA》。不過日前就有外國傳媒報道，Gaga將會飾演Gucci第三代繼承人Maurizio Gucci謀殺案的電影女主角。

Lady Gaga憑電影歌曲《Shallow》奪得奧斯卡最佳原創歌曲。（Getty Images）

據知，著名導演Ridley Scott將會拍攝一套有關名牌Gucci創辦人Guccio的孫兒Maurizio Gucci、獲封為「時尚黑寡婦」的前妻Patrizia Reggiani，為了將又時尚又硬朗的氣質充分表現出來，Ridley Scott就看中了Gaga。電影改編自書籍《The House of Gucci》，主要講述Gucci第三代的豪門恩怨，最為人熟悉的就是Patrizia無法忍受跟Maurizio結婚12年期間男方拈花惹草及斷絕其龐大開支，決定於1995年買兇殺掉Maurizio，最後被判監禁29年。不過因為Patrizia在服刑期間行為良好，在2016年已被釋放。

另外，有指這套電影拍攝擱置了10年，原本最佳人選是安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie），不過直至現時才計畫開拍，人選就變成Lady Gaga。今次是Gaga繼《星夢情深》後，再次擔正女主角。消息一出，不少網民和粉絲都大讚選角很適合，因為Gaga形象百變，亦是時裝界的寵兒，每次出席公開活動必定帶給大家驚喜，加上演技備受肯定，相信這個角色能夠令她再次角逐奧斯卡最佳女主角獎項。

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