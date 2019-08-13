【811衝突】血觀音導演隔空聲援港人　楊雅喆：我們該勸勸長輩

香港近來爆發「反逃犯條例」示威遊行，警方與示威民眾爆發多次激烈衝突，11日在尖沙咀、九龍深水埗的遊行，警方為驅離示威民眾，竟在地鐵站內發射催淚彈，造成車站內濃煙瀰漫，導演楊雅喆忍不住在Facebook痛批：「有在考慮人民的死活嗎？」

《血觀音》導演楊雅喆隔空聲援港人。（Facebook@楊雅喆）

香港近來發生的警民衝突的情況，引發楊雅喆的關注，他也在Facebook上轉分享許多相關新聞資訊，11日發生警方朝地鐵站內施放催淚彈來驅散示威民眾，這讓楊雅喆怒批：「在地鐵站內發射催淚彈！他們有在考慮人民的死活嗎？」並指出這種行為的危險性：「該款催淚彈使用時可引致起火，只能戶外使用，不可於室內使用，更不可以直射人體，否則可致嚴重受傷或死亡。」

楊雅喆還轉分享一則新聞報導，一名女子在尖沙咀被警方發射的不明彈種打穿護目鏡，當場導致她右眼血流如注。這讓楊雅喆沈痛寫道：「看見這種暴行，我們只能喊香港加油？」、「國民黨還在跟中國眉來眼去簽和平協議，帶來的是什麼和平？我們該勸勸長輩了。」

811衝突中，一名穿黑衣的女子倒地，她右眼受傷流血，疑被布袋彈所傷。（資料圖片）

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