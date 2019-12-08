梁靜茹《暖暖》紅到成同名小學地下校歌？13年後應邀重返舊地獻唱

台北基隆市暖暖國小明天舉行120周年校慶活動，唱紅《暖暖》的歌手梁靜茹將到校獻唱。校長胡宗光說， 13年前這首歌曾來學校拍攝MV，今次學校老師一通電話冒昧打給梁靜茹經理人，豈料對方一口答應，讓學校非常感動。到時全校每個學生都會唱，而平時學校在課間活動或打掃時也會播這首歌。

而附近的暖暖火車站站內有廣播器，播放梁靜茹「暖暖」，讓很多搭車的民眾有暖暖的回憶，也成為不少遊客打卡的熱門景點。

「我想說 其實你很好 你自己卻不知道

真心的對我好 不要求回報

愛一個人 希望他過更好

打從心裡 暖暖的 你比自己更重要」——梁靜茹《暖暖》

今天上午學生在教室內齊齊練習唱《暖暖》，大家都唱得很起勁，還配合舞蹈，每個人都朗朗上口。暖暖國小校長胡宗光表示，平時在課間活動或打掃時都會播這首歌，才藝表演時學生也多會選暖暖來唱或者搭配，因此慢慢就變成「地下校歌」，隨便抽考每一位學生，大家都識唱。

胡宗光說，因為明天是學校120周年慶，學校老師忽發奇想，不如就邀請唱紅《暖暖》的歌手梁靜茹到學校唱這「地下校歌」，因為13年前，這首歌的MV就是來旁邊的暖暖火車站及暖暖國小教室拍攝，全校師生也對這首歌都能朗朗上口，沒想到因為這個緣故，經紀公司很快就一口就答應，來學校免費獻唱。

打電話的老師楊大龍說，很幸運地，梁靜茹經紀人聽到他的想法後，很快就回覆願意來獻唱暖暖，預計梁靜茹明天上午9點半到學校，學校安排了2名學生伴唱，要一起重新回味當年的時光，讓大家「打從心裡，暖暖的」。

一名學生說，沒有親眼看過大明星，很期待明天的到來。還有一名明天要伴唱的學生表示，學校流行唱這首「校歌」，大家都會哼唱，尤其是這句「打從心裡，暖暖的」，而且很多同學都請他明天幫手攞簽名。

梁靜茹收到邀請後，一口答應到暖暖國小獻唱《暖暖》（視覺中國）

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