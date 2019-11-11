被狼人殺耽誤的創作歌手？　陳零九一首歌破千萬點擊率打敗梁靜茹

挾著「狼人殺」遊戲餘威，陳零九與新加坡歌手邱鋒澤聯手創作的〈天黑請閉眼〉MV，今年5月在YouTube上線以來，已創下1136萬以上瀏覽人次紀錄，還意外打敗同期推出新作的天后梁靜茹〈我好嗎〉537萬以上瀏覽人次及JJ林俊傑〈我們很好〉的154萬以上瀏覽人次，若以MV成本僅20萬台幣換算效益，堪稱小兵立大功。

「被音樂耽誤的遊戲王」陳零九與邱鋒澤，近來因為八大《娛樂百分百》的《凹嗚狼人殺》單元翻紅，陳零九還因為遊戲表現優異圈粉無數，讓他不得不再次重申自己真正的身份是「創作歌手」。

陳零九邱鋒澤憑《凹嗚狼人殺》翻紅。（〈天黑請閉眼〉MV截圖）

他與邱鋒澤聯手將「狼人殺」創作成歌，陳零九說：「我玩遊戲都會把它寫成歌，這次我和鋒澤在節目中就聊要不要一起寫歌，最後副歌我寫，主歌是鋒澤寫，我們把它合在一起，就這樣推出了！」未料新歌推出半年以來點擊已破千萬，讓他們這組「鋒零CP」一夕暴紅，從9月至年底，已接超過60場校園演唱。

「鋒零CP」一夕暴紅，從9月至年底，已接超過60場校園演唱。（IG@diegodtk09）

+ 18 + 17 + 16

而兩人也在〈天黑請閉眼〉、〈天亮請睜眼〉系列曲後，將找來前SpeXial成員偉晉及網紅小賴一起組成限定男團，並將推出系列三部曲，日前已開放粉絲取名，結果粉絲異想天開，有人說乾脆取名叫做「四堅情」或「WOLF」（狼）等；讓他們不禁讚嘆粉絲們創意無極限。

延伸閱讀：

1300名鐵粉塞爆松機 ARASHI嵐自拍揮別台北

孫盛希台北開唱 「神秘男」飛越1480公里獻驚喜

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】