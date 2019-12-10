【叱咤2019】我最喜愛的歌曲15強走勢出爐　幾首歌都有一個共同點

今年《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的實體頒獎禮雖然取消，不過作為每年的年度大事，網上投票熱度仍然不減。今日中午商業電台發表了「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」最後15強走勢，發現當中部份歌曲也有著有趣的共通點。

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所謂的有趣共同點在於，原來今年不少大熱作品的歌名也是以「我們」作開首，「我最喜愛的歌曲」15強當中包括了這四首：ERROR《我們不碎》、謝安琪《我們的基因》、鄭秀文《我們都是這樣長大的》以及許廷鏗《我們與愛的距離》。

今年確實有不少歌曲以「我們」作歌名開首。 (網絡圖片)

雖然最終誰勝誰負，現在下定論還是太早，不過可以肯定的是，今年花姐絕對是《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的最大贏家之一。單看走勢，現時15強當中，花姐旗下藝人已足足佔了四首，包括：MIRROR《Reflection》、姜濤《一號種籽》、陳卓賢《另一個諾貝爾》以及ERROR《我們不碎》。畢竟每年留意叱咤的樂迷年齡層普遍較輕，這個「暫時賽果」完全反映出ViuTV與花姐的成功，單從節目收視上來說，《全民造星》或許不是最好的節目，但透過這個節目產生的動員力則不容小覷，最起碼在全民也能參與的投票項目上，《全民造星》的忠粉絕對「做到嘢」，令《全民造星》出身的歌手組合全線也能打進決賽圈，假以時日，要成功樂壇另一股「霸權」也絕不意外。