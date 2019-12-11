【新城勁爆2019】MIRROR勢做最強新人　ERROR：唔使搲飛睇頒獎禮

《新城勁爆頒獎禮2019》昨日（10/12）舉行記者會，因社會氣氛未明朗，新城電台早前宣布取消今年實體頒獎禮，改為數碼化頒獎禮，並將於12月28號透過Facebook直播頒發最後的大獎。

MIRROR成員Lokman，AK以及ERROR成員阿DEE、193，保錡現身記者會。（陳順禎攝）

MIRROR、ERROR一同現身記者會，屬樂壇新人的他們遇上頒獎禮取消，未能親身參與盛事，MIRROR副隊長AK（江熚生）說：「有幸提名新人獎已經好開心，可以出席到就更加榮幸，但都要尊重大會決定。」隊長Lokman（楊樂文）認為停辦影響不大：「唔只影響我哋，全部人都有影響，咁係咪即係冇影響呢？」ERROR在旁聽到後，成員193即笑言：「我今日真係學到好多嘢，講嘢可以咁官腔。」保錡代表ERROR表示：「你哋肯摻我玩已經好開心，我從來冇諗過可以出現喺度，呢個係奇蹟。」

由網民投選的「我撐新人」中，MIRROR暫時領先，走勢相當強勁，而第二、第三名都分別由MIRROR成員姜濤及Ian（陳卓賢）包辦，Lokman對獎項保持平常心，一切隨緣。AK說有提名經已好開心：「花姐叫我哋謙虛。上年到而家，所有嘢發生得好快，對頒獎禮嘅模式都好陌生，但攞到就仲開心。」ERROR雖然未獲提名，但保錡搞笑地話：「今年終於唔使搲飛睇頒獎禮。」保錡是發自內心地對能參與樂壇盛事表示興奮，相信在將來的日子會看到ERROR站在頒獎禮舞台上。