吳浩康Chok聲還原八位廣東樂壇巨星　唔睇畫面以為播緊CD！

吳浩康日前發佈短片《失憶廣東歌備忘錄》，一口氣唱扮聲盡將四大天王、張國榮、Beyond、陳奕迅、古巨基，在云云「唔聽K-Pop聽乜呀」的潮流中，向樂壇各位巨星致敬，勾起大家的集體回憶。勢估唔到，吳浩康當年憑張學友的《藍雨》參加新秀，但竟然唔係扮學友最似，而係扮哥哥張國榮。

吳浩康在短片中用回本名「吳偉男」，飾演一名好唱口的唱片店店員，遇上一個想買K-Pop唱片年輕人，當聽到他說：「依家唔聽K-Pop聽咩吖！」阿Deep即刻上身唱出首首經典廣東歌，實行震撼教育那位年輕人。

吳浩康見到一個話「依家唔聽K-Pop聽乜吖」嘅年輕人，即刻話上身話：「細路你咁講就唔啱喇，以前個個都聽廣東歌㗎！」(影片截圖)

那位年輕人並不熟悉經典廣東歌，阿Deep問他懂不懂Beyond，豈料對方只懂Beyoncé，見狀Deep馬上拿起結他唱出Beyond的《灰色軌跡》，唱腔還參考了黃家駒的特色，那些滄桑的高音與鼻音非常到位。

唔識Beyond？阿Deep即刻唱番首《灰色軌跡》過你聽！(影片截圖)

Beyond在香港搖滾樂迷心中，有著不可動搖的地位。(按圖放大)(資料圖片)

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年輕人聽完《灰色軌跡》後覺得太沉重，想找「靚仔、萬人迷」類型歌手，阿Deep聞言馬上唱出張國榮的《左右手》，還學了哥哥的字正腔圓，以及磁性深情的唱腔。

連畫面都變埋黑白，誠意十足向哥哥致敬。(影片截圖)

唔好講咁多，即刻重溫張國榮嘅靚相先！(按圖放大)(資料圖片)

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唱完張國榮的《左右手》，還是未能打動年輕人，他還表示想找韓國Idol感覺的歌手，阿Deep說：「Idol？有咩Idol勁過四大天王呀？」然後一個華麗轉身扮劉德華唱出《暗裡著迷》。

黑白Tone再加牛仔恤衫，一睇就合扮緊華dee啦！(影片截圖)

點擊睇更多華仔靚相！(按圖放大)(資料圖片)

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年輕人嫌《暗裡著迷》太sad，阿Deep馬上唱黎明的《夏日傾情》中和剛才的苦味，還學足黎明厚實的鼻音，就連每句的尾音都跟足。

如果你認到呢一幕係致敬緊《夏日傾情》MV，相信你都有返咁上下閱歷。(影片截圖)

黎明真係keep得好好，睇相你就明㗎喇！(按圖放大)(資料圖片)

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扮完劉德華與黎明，又怎能沒有張學友，吳浩康當年參加新秀就是唱出《藍雨》，在片他還學足歌神的「蘭花指」，果然入型入格。

歌神蘭花指一出，唔使聽聲都知扮緊張學友啦！(影片截圖)

即刻重溫歌神以往開騷的精彩時刻！(按圖放大)(資料圖片)

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年輕人口味挑剔，希望找到像韓星一樣能唱能跳的歌手，阿Deep即刻話：「一個香港只有一個舞台王者！」馬上戴起花花眼鏡唱出《失憶諒解備忘錄》。

呢個係致敬《失憶諒解備忘錄》MV嘅造型。(影片截圖)

舞台王者——郭富城！(按圖放大)(資料圖片)

原來那位「挑機」的年輕人剛巧失戀，阿Deep告訴他失戀聽韓文歌怎會到肉，馬上唱出古巨基的《傷追人》，這首歌也是8、90後唱K必點的作品，當然還要扮基仔出名的假音。

點擊重溫基仔開騷的靚相(按圖放大)(資料圖片)

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唱完首首經典歌，怎能沒有陳奕迅，Eason是眾多樂迷心中的歌神，而且他有「感染王」之稱，每首歌背後的故事由他去演繹，都能令人全情投入，彷彿自己就是曲中主角一樣。

《浮誇》你冇可能冇聽過！(影片截圖)

聽陳奕迅，識聽一定聽Live！相信冇咩人會反對！(按圖放大)(資料圖片)

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其實今次《失憶廣東歌備忘錄》是宣傳阿Deep將於12月30日假麥花臣場館舉行的《2019+1》演唱會，看過上述文字版形容，想聽埋聲記得睇：https://youtu.be/omgL_QEm1Pk