麥浚龍謝安琪新專輯即將面世　故事原來只到一半？

去年麥浚龍、謝安琪推出的專輯《the album part one》獲得《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「至尊唱片大獎」,話題性十足,全因整張專輯的概念由故事、人設也相當吸引,被喻為「史詩式音樂連續劇」。Juno早明言《the album part one》只是故事的第一章,故此不少樂迷也認定了今年即將推出的《the album and the rest of it》便是故事的下半部。不過原來故事的格局比我們想像還要大,Juno剛剛在IG上發佈了《the album and the rest of it》的唱片封面,更寫下「二零一九•中章」幾隻大字,深信樂迷到這刻才恍然大悟,原來故事只來到一半,這系列起碼還能多出一張專輯。

Juno在社交平台上分享了新專輯《the album and the rest of it...》的封面照片。 (資料圖片)

看看麥浚龍在IG上釋出的唱片封面,風格上跟《the album part one》非常相近,深信屆時實物的質感及用料也會跟去年相當貼近。回顧一下收錄在《the album and the rest of it》的作品,包括了《黑盒》、《寂寞就如》、《其實寂寞》、《廢話》、《情感的廢墟》、《忘記和記》、《偷情的禮儀》、《我們的基因》等等。部份歌曲如《773312》由於跟故事內容未必有關,應該會放在Kay的個人新碟中。

點擊大圖重溫《the album part one》嘅細節

+ 2

《the album part one》的故事線是一個對倒,分別由麥浚龍以董折身份順序講述與浦銘心由結婚到離婚的故事,而謝安琪飾演的浦銘心則是一個倒序。在《the album and the rest of it》當中,時間線上的概念則沒有這麼清晰,反似是補充了二人不同時期的感情及內心狀況。例如麥浚龍《黑盒》便補充了他與韋羅莎一段曖昧不明的關係。在這個中章後,不少樂迷猜想如果下年推出《the album》系列最終章,便應該會講到兩個角色的老年時期。

重溫董折、浦銘心的故事軌跡