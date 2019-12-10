【新城勁爆2019】Gin Lee無懼國語碟影響成績：獎項只係Bonus

《新城勁爆頒獎禮2019》記者會昨日於灣仔會展舉行，一眾歌手以及新人均有現身為自己拉票。今年新城實體頒獎禮因社會氣氛尚未明朗，並顧及參與者場內場外安全的因素而取消，改為在新城電台直播室舉行Facebook Live頒發部份獎項。 攝影：陳順禎

Gin Lee李幸倪今日以大露背造型示人，展示完美身段，被問到是否因為今日戰衣刻意苦練，她表示早在半年前宣傳新碟兼拍MV時已開始鍛鍊。對於近期實體頒獎禮取消，她表示：「雖然好多頒獎禮都取消咗，但只係用咗唔同形式進行，我哋都用一個唔同形式去支持。因為以往各個平台都給予歌手好多支持，畀我哋去宣傳自己作品，所以無論形式點樣轉變都要嚟支持。」

Gin Lee昨日以大露背造型示人，展示完美身段。(陳順禎攝)

Gin Lee大露背造型非常殺食！(按圖放大)(陳順禎攝)

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今年Gin Lee推出國語專輯《浮世繪》所以派台歌以國語歌為主，只得一首廣東歌《喘息空間》，被問到會否因而感覺在頒獎禮較輸蝕？她表示：「我覺得又唔可以咁諗嘅，因為想做國語碟都係想有新嘅突破，始終我以往8、9年都係專注做廣東碟，覺得係時候攞啲新嘅衝擊。而我一直覺得頒獎禮係一個bonus，我唔想受限於頒獎禮做自己音樂。至於輸唔輸蝕可能都會有，但我始終相信只要每次都畀心機，真誠去做而有人欣賞已經係好嘅成績。」

Gin Lee不想受限於頒獎禮而做音樂，並覺得頒獎禮是bonus，只要真誠做音樂並有人欣賞已是好成績。(陳順禎攝)

Gin Lee又形容，今年自己充滿冒險精神去造歌，例如《喘息空間》轉玩EDM風格就是一個例子，她說：「今年用咗好多冒險精神去做音樂，初頭都會質疑自己，到底粵語加EDM到底可唔可行呢？因為有呢啲問號，令我更加想證明係得嘅，亦慶幸同監製Alex Fung合作，一齊合作力將佢由問號變成感嘆號，希望驚喜畀自己畀大家。」不過《喘息空間》亦Gin Lee感到「頭痕」，事關MV中激烈的舞步無法在唱Live時重現：「依家頭痕緊呀！因為唱Live係絕對跳唔到，要重新編過隻舞唱到又跳唱，哈哈！」另外，Gin Lee近日推出破格的中、意合唱新歌《Vale Per Sempre》，歌名解作「永遠在旁」，她為了更完美演繹歌曲，特意苦練意大利文。