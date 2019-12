上月推出新歌《Two at a time》,可說是AGA本年度的樂壇代表作,驟聽之下已充滿AGA強烈的個人風格。不過AGA出道多年,合唱作品實在說不上多,今次《Two at a time》分別登上多個串流平台的播放排行榜,大熱之下絕對有空間為歌曲尋找更多的嘗試空間。在《Two at a time》的MV當中,Aga飾演一個雙重人格的女生,不過今次Aga則找來一對真真正正的Twins - 衛蘭衛詩,三人合唱這首作品,感覺又完全截然不同,說得上是耳朵「雙胞胎」級懷孕。《01眾樂迷》獨家探班三位女歌手的錄音情況。

攝影:葉志明

影片拍攝:黃卓敏 呂榮棟

影片製作:黃卓敏