有「小鮮肉收割機」之稱的台灣女歌手蕭亞軒（Elva），過去的幾任男朋友皆是細過自己多年的嫩男，而她最新一段戀情更是刷出自己新紀錄！日前Elva於40歲生日當天在微博公開與24歲的內地男模黃皓的戀情，這段足足相差16年的姊弟戀火速成為焦點。如今姊弟戀在娛樂圈裏已經不再是什麼新鮮事，雖然初時可能不太被外界看好，不過年齡差絕對不是能夠阻擋愛情的原因，就算是姊弟戀一樣能愛得煙靭，甜過糖不甩。

Elva於40歲生日當天在微博公開與24歲的內地男模黃皓的戀情。(微博：@蕭亞軒)

鄧麗欣&王子 （相差6歲）

35歲的Stephy於去年7月甜蜜承認與30歲的前台灣男團棒棒堂成員邱勝翊（王子）拍拖，展開相差6年的姊弟戀，更頻頻放閃光彈。據稱當時由應采兒做紅娘介紹二人認識下一拍即合，即使相隔兩地和有6年的年齡差，當時拍拖兩個月的他們已經愛得癡纏，去蘇梅島慶祝王子生日。Stephy更於10月在台北投資飲品店，力爭與男友見面的機會，亦有指Stephy更密密在當地睇樓，打算在台灣落地生根，看來他們的好消息應該不遠了！

Stephy於去年7月承認與王子拍拖。（王子Facebook：@王子 邱勝翊）

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陳松伶&張澤 （相差8歲）

二人於2006年因合作拍攝電視劇《血未冷》而認識，當時陳松伶正值人生低谷，患上卵巢腫瘤幾乎連手術費都付不起，更一度患上抑鬱，幸好張澤一直對她不離不棄陪她度過這段難熬時間，並於2011年正式結婚。雖然已經結婚多年，不過陳松伶和老公依舊恩愛，經常手拖手出席活動，幾乎是形影不離。

（微博：@陳松伶_AdiaChan）

賈靜雯&修杰楷 （相差9歲）

44歲的台灣女星賈靜雯於2015年再婚，嫁給了細自己9歲的台灣男演員修杰楷，雖然當時受盡外界質疑，但是看見曾在愛情路上走得坎坷的賈靜雯打開心扉，讓她走出過去的傷痛，再次相信愛情，修杰楷更對賈靜雯與前夫所生的女兒視如己出，無條件的愛令人佩服。二人後來在2015及2016年生下兩個女兒咘咘和Bo妞，一家五口非常幸福，成為不少人心中的模範夫婦。

賈靜雯於2015年與修杰楷結婚。（賈靜雯IG：@alyssachia）

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洪欣&張丹峰 （相差10歲）

48歲的洪欣經歷過兩段失敗的婚姻，於2009年與細10年的內地男演員張丹峰結婚。二人認識當時，洪欣已經與前夫育有一子，加上知名度差天共地，洪欣身為一代女神，而張丹峰則為寂寂無名的新人，再加上足足10年的年齡差距，自然要面對重重考驗和外界抨擊。張丹峰把洪欣的兒子視如己出，肯花時間讓對方接受這自己，亦令洪欣對他建立更多信任，終於用真誠帶領洪欣走過這段姊弟戀的閒言閒語，並在2014年生下女兒，婚姻美滿幸福。雖然張丹峰去年多次被指背妻偷食經理人，受盡外界指責，冠上「偷食男」、「負心漢」之名，不過洪欣依然對老公不離不棄，更不時影到二人出雙入對的照片，生活回復平靜。

洪欣的老公張丹峰比她小十歲。（視覺中國）

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王菲&謝霆鋒 （相差11歲）

王菲和謝霆鋒於1999年經梅艷芳介紹下認識，不久就傳出緋聞，迅速墮入愛河，並於2000年公開這段相差11年的姊弟戀，據稱， 謝霆鋒在該時期的歌曲《玉蝴蝶》、《啟示錄》、《一擊即中》和《罪人》都是寫給王菲情歌。不過二人多年之間經歷過多次離離合合，雖然各自展開結婚生子及離婚經歷，但二人於2014年再次世紀大復合，被傳媒影到在車上深情擁吻，謝霆鋒的經理人霍汶希默認二人復合消息。不過，外界卻不太看好二人的戀情，更直斥他們對孩子不負責任，只活在自己的愛情世界裏難以自拔。

王菲和謝霆鋒於2000年公開這段相差11年的姊弟戀。（視覺中國）

二人多年之間經歷過多次離離合合，雖然各自展開結婚生子及離婚經歷，但二人於2014年再次世紀大復合。（視覺中國）

鍾麗緹&張倫碩 （相差12歲）

47歲的鍾麗緹曾經歷過兩次婚姻，但都失敗收場，於2015年與細12歲的內地男演員張倫碩合作真人騷《如果愛》日久生情，並於2016年結婚。不過由於兩人年紀相差足足有12年，再加上鍾麗緹與兩位前夫育有3名女兒，但張倫碩卻依然視如己出，鍾麗緹於結婚一周年時決定將3個女兒改姓張。

47歲的鍾麗緹曾經歷過兩次婚姻，但都失敗收場，於2015年與細12歲的內地男演員張倫碩合作真人騷《如果愛》日久生情。（微博：鍾麗緹Christy）

濱崎步&荒木駿平（相差20歲）

40歲的日本天后濱崎步數月前被傳媒影到與20歲的小鮮肉Dancer荒木駿平在光天化日下高調拖手，令這段相差20載的姊弟戀浮出水面。 實質上，荒木駿平於去年8月才被選為濱崎步的御用舞者，後來日久生情撻着。早前濱崎步的左手無名指更被發現戴上了荒木駿平的同款戒指，令外界猜測二人可能隨時閃婚，濱崎步第三次結婚。

日本女歌手濱崎步（Instagram：@a.you）

這段相差20載的姊弟戀終於浮出水面。（濱崎步IG：@a.you）