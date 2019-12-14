【新城勁爆2019】頒發首批新人獎項　ERROR又爆出位言論？

雖然今年的樂壇頒獎典禮相繼取消，不過獎項依然要頒發，而新城電台則先拔頭籌，頒獎首批獎項，同時按照往年傳統，大搞「新人巡禮」。今日(14/12) 在馬鞍山廣場舉行《新人大熱唱2019》，順道頒發獎項。

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不過在「新人巡禮」過程中，發生了一段有趣的小插曲。所有出席新人，包括陳凱詠、ERROR、林穎彤、李靖筠、林家謙等，也要在台上自己介紹一下，讓觀眾進一步了解他們的音樂風格。而出名大膽破格的男子組合ERROR，在台上逐個自我介紹時，則出現了一段可圈可點的說話。首先肥仔表示：「我哋比較唔同啲，好多元化，每個人擅長嘅嘢都唔同，我就偏向R&B、Funk style嘅嘢。」而阿Dee表示自己較偏向A$AP ROCKY及Kendrick Lamar的風格，保錡則簡單得多：「我偏向Joker嗰啲。」而重點則落在成員193身上，他笑言：「我就偏向啲歌有電視味同走音味。」隨即引來樂迷歡呼。驟聽之下，這句說話似是自嘲，不過最尷尬是同場亦有友台TVB旗下的藝人兼歌手林穎彤，尤其出自星夢的音樂作品也是出名充滿著「電視味」，193的自我介紹難免令人覺得似是在「暗串」友台。